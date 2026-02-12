أعلن مراسل “إكسترا نيوز”، فى نبأ عاجل، عن وفد سويدي وآخر فنلندي يتفقدان معبر رفح يرافقهم محافظ شمال سيناء.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية سمحت لعناصر تابعة لما يُعرف بـ"ميليشيا أبو شباب" بالمشاركة في عمليات تفتيش الفلسطينيين القادمين والمغادرين عبر معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.



وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن عناصر المجموعة يطمحون إلى تولي هذه المهمة بصورة دائمة خلال الفترة المقبلة.



وأظهرت صورة التُقطت مطلع الأسبوع في الجانب الفلسطيني من المعبر، غسان الدهيني، الذي يُقال إنه يتزعم ميليشيا "أبو شباب"، برفقة عدد من المسلحين التابعين له.



