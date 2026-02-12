لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو

حذر المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، من مجموعة من الأخطاء الشائعة أثناء شحن الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في نشوب حرائق خطيرة، وقد تودي بحياة بعض الأسر.

وأكد الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” على قناة الأولى، ضرورة الانتباه أثناء شحن الهواتف واتباع طرق آمنة لتجنب أي مخاطر محتملة.

استخدام الشواحن الأصلية فقط

أوضح الشناوي أهمية استخدام الشواحن الأصلية المرفقة مع الهاتف، محذرًا من استخدام شواحن الأجهزة الأخرى مثل شاحن التابلت للهاتف المحمول.



وأشار إلى أن الشواحن غير الأصلية تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة المنزلية وقد تؤدي إلى حرائق، خصوصًا إذا وُضعت بالقرب من الأفران الكهربائية أو البوتاجازات.

الوعي أساس الوقاية

أكد المهندس أحمد الشناوي أن اتباع التعليمات البسيطة عند شحن الهاتف يمكن أن يقلل بشكل كبير من حوادث الحرائق المنزلية. وأضاف أن الوعي بالسلامة الكهربائية مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، ويجب توعية الأطفال والشباب بأهمية استخدام الأجهزة والشواحن بطريقة آمنة.

نصائح عملية لشحن الهاتف بأمان

يقدم خبراء الكهرباء مجموعة من الإرشادات العملية لتقليل المخاطر عند شحن الهاتف داخل المنزل:

عدم ترك الهاتف موصولًا أثناء النوم، حتى لو كان الهاتف في غرفة أخرى. يُفضل دائمًا فصل الشاحن قبل النوم.

اختيار سطح صلب ومستوي، مثل طاولة أو سطح رخامي، وتجنب وضع الهاتف على السرير أو البطانيات، لأن هذه المواد لا تبعد الحرارة بشكل آمن.

استخدام الشاحن الأصلي فقط، فالشواحن المقلدة أو الرخيصة قد تفتقر لأنظمة الأمان اللازمة لمنع ارتفاع الحرارة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

ترك الشاحن موصولًا طوال الوقت بعد اكتمال الشحن، لأنه يستهلك طاقة بلا داعٍ وقد يؤدي مع الوقت إلى حدوث ماس كهربائي.

عدم فحص الأسلاك والكابلات بانتظام، فوجود أي قطع أو تلف بسيط قد يتسبب في شرارة تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة.