قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا
الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر المهندس أحمد الشناوي، استشاري الطاقة الكهربائية، من مجموعة من الأخطاء الشائعة أثناء شحن الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في نشوب حرائق خطيرة، وقد تودي بحياة بعض الأسر.

وأكد الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” على قناة الأولى، ضرورة الانتباه أثناء شحن الهواتف واتباع طرق آمنة لتجنب أي مخاطر محتملة.

استخدام الشواحن الأصلية فقط

أوضح الشناوي أهمية استخدام الشواحن الأصلية المرفقة مع الهاتف، محذرًا من استخدام شواحن الأجهزة الأخرى مثل شاحن التابلت للهاتف المحمول.


وأشار إلى أن الشواحن غير الأصلية تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة المنزلية وقد تؤدي إلى حرائق، خصوصًا إذا وُضعت بالقرب من الأفران الكهربائية أو البوتاجازات.

 

الوعي أساس الوقاية

أكد المهندس أحمد الشناوي أن اتباع التعليمات البسيطة عند شحن الهاتف يمكن أن يقلل بشكل كبير من حوادث الحرائق المنزلية. وأضاف أن الوعي بالسلامة الكهربائية مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، ويجب توعية الأطفال والشباب بأهمية استخدام الأجهزة والشواحن بطريقة آمنة.

نصائح عملية لشحن الهاتف بأمان

يقدم خبراء الكهرباء مجموعة من الإرشادات العملية لتقليل المخاطر عند شحن الهاتف داخل المنزل:

عدم ترك الهاتف موصولًا أثناء النوم، حتى لو كان الهاتف في غرفة أخرى. يُفضل دائمًا فصل الشاحن قبل النوم.

اختيار سطح صلب ومستوي، مثل طاولة أو سطح رخامي، وتجنب وضع الهاتف على السرير أو البطانيات، لأن هذه المواد لا تبعد الحرارة بشكل آمن.

استخدام الشاحن الأصلي فقط، فالشواحن المقلدة أو الرخيصة قد تفتقر لأنظمة الأمان اللازمة لمنع ارتفاع الحرارة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

ترك الشاحن موصولًا طوال الوقت بعد اكتمال الشحن، لأنه يستهلك طاقة بلا داعٍ وقد يؤدي مع الوقت إلى حدوث ماس كهربائي.

عدم فحص الأسلاك والكابلات بانتظام، فوجود أي قطع أو تلف بسيط قد يتسبب في شرارة تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة.

المهندس أحمد الشناوي الطاقة الكهربائية شحن الهواتف المحمولة خطورة الشواحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يزاحم 3 أندية للتعاقد مع نجم أمم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا

كاف أمام اختبار صعب.. مخاوف الجاهزية تهدد كأس أمم أفريقيا 2027

خالد الغندور

النتيجة زعلتهم.. الغندور يعلق على إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسموحة

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد