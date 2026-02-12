معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين بغزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأثنت ريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، على الجهود المصرية المستمرة في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة أن ما تقوم به القاهرة جزء من جهود دولية أوسع تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية.

جهود مصر جزء من جهود دولية واسعة

قالت السفيرة الفنلندية خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إن المجتمع الدولي ممتن للجهود المصرية، معتبرة مصر عنصرًا أساسيًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين.

وأضافت أن الأزمة تتطلب الصبر من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الصبر قد يبدو أسهل من الجانب المصري للحدود مقارنة بالجانب الآخر، ما يستدعي تكثيف الضغوط الدولية والعمل بشكل أكبر لحل الأزمة.



