محافظ شمال سيناء: جاهزون لاستقبال المصابين من غزة

أكد اللواء خالد مجاهد محافظ شمال سيناء أن المحافظة لديها التجهيزات الكاملة لاستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح المحافظ أن المستشفيات في شمال سيناء على أهبة الاستعداد، وتم رفع درجة الجاهزية الطبية وتوفير الأطقم والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات.

دعم دولي لتقديم المساعدات الإنسانية

وأشار محافظ شمال سيناء إلى وجود دعم من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن مصر تقوم بدور محوري في تسهيل دخول المساعدات عبر المعابر، مع استمرار الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

استمرار تدفق المساعدات المصرية

وشدد المحافظ على أن مصر تواصل تقديم المساعدات الإغاثية والطبية بشكل مستمر، سواء من خلال القوافل البرية أو عبر التنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه في حال وجود مناطق داخل قطاع غزة يصعب الوصول إليها بريًا، سيتم اللجوء إلى تنفيذ إنزال جوي لضمان وصول الدعم إلى تلك المناطق، بما يضمن عدم انقطاع المساعدات عن أي فئة متضررة.

استعداد دائم واستجابة فورية

واختتم محافظ شمال سيناء تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية والطبية في المحافظة تعمل على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية، واستمرار الدعم المصري للأشقاء في غزة.