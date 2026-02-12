سفيرة فنلندا بالقاهرة: نثمن جهود مصر لإيصال المساعدات لغزة وعلاج المصابين

أثنت ريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، على الجهود المصرية المستمرة في تقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، مؤكدة أن ما تقوم به القاهرة جزء من جهود دولية أوسع تهدف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية.

جهود مصر جزء من جهود دولية واسعة

قالت السفيرة الفنلندية خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إن المجتمع الدولي ممتن للجهود المصرية، معتبرة مصر عنصرًا أساسيًا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين.

وأضافت أن الأزمة تتطلب الصبر من جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الصبر قد يبدو أسهل من الجانب المصري للحدود مقارنة بالجانب الآخر، ما يستدعي تكثيف الضغوط الدولية والعمل بشكل أكبر لحل الأزمة.

تأكيد السويد على دور مصر والمحافظة على تدفق المساعدات

من جانبه، أعرب السفير داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى القاهرة، عن اتفاقه مع نظيرته الفنلندية حول أهمية الجهود المصرية، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ومصر، إلى جانب مؤسسات أخرى من بينها وزارة الصحة.

العودة لحل الدولتين وضمان حقوق الفلسطينيين

وأشار السفير السويدي إلى أن الأزمة الحالية لها جذور بشرية في منطقة غنية بالموارد، وأن السياسات والأفعال البشرية أدت للوضع الراهن.

وأكد على ضرورة مواصلة العمل لتذليل العقبات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مع العودة إلى مناقشة حل الدولتين لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.