دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
برلمان

تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال

النائب ياسر جلال
النائب ياسر جلال
ماجدة بدوى

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، برئاسة النائب محمد عمران، لمناقشة أول اقتراح برغبة من النائب ياسر جلال.

وتناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام،  أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح من الجهات المعنية لتنظيم ومنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق، مع تحديد الضوابط المسموح بها وفقًا لما يقره القانون.

وتناقش أيضا اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بشأن ضبط الأداء المهني لبعض الممارسات الصحفية والإعلامية.

وتناقش أيضا اللجنة في اجتماعها الثاني في اليوم ذاته، مناقشة اقتراح برغبة من النائب أحمد سيد عبد اللطيف بشأن زيادة عدد الغرف السياحية لدعم نمو قطاع السياحة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

