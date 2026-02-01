إسكان النواب تناقش اقتراحا برغبة بشأن تفعيل إيقاف بعض القطارات بمحطة سكك حديد أرمنت.. اليوم

تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور احمد الشعراوي، اليوم الأحد الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصرالضوى بشأن" تفعيل إيقاف بعض القطارات بمحطة سكك حديد أرمنت مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وقال ناصر الضو في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن الأقصر مدينة سياحية كبرى ومركز ومدينة الطود من المراكز المهمة وان العديد من القطارات المهمة لا تتوقف بمحطة سكك حديد ارمنت رغم اهميتها ولابد من تفعيل القرار الذي تم اتخاذه لخدمة المواطنين.

و أكد النائب أن محطة قطارات أرمنت تُعد من المحطات الحيوية التي تعمل بكامل طاقتها وعلى أعلى مستوى من التجهيزات، حيث تخدم مركزي أرمنت والطود، واللذين يضمان عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها مصنع سكر أرمنت، ودير مارى جرجس، والترسانة البحرية، والمدينة الشبابية وإعداد القادة، ودير القديسين، ومعبد الطود، بالإضافة إلى مستشفى الأطفال التي تستقبل مرضى من محافظات مجاورة. ورغم أن التعداد السكاني لهذين المركزين تجاوز 500 ألف نسمة، فإن المحطة محرومة من توقف القطارات المكيفة وقطارات الـVIP، إذ لا يقف بها أي قطار مكيف لمدة تصل إلى 14 ساعة يوميًا.



كما طالب الضو برفع كفاءة وتجديد مزلقان محطة أرمنت، نظرًا لأهميته في ربط عدد من القرى الحيوية، أسوة بباقي المزلقانات، بما يخفف المعاناة عن المواطنين ويحسن مستوى الخدمات.