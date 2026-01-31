محافظة أسوان تشارك فى بطولة الصعيد للحساب الذهنى بالأقصر.. صور

شاركت محافظة أسوان فى فعاليات بطولة الصعيد للحساب الذهني للأطفال التى استضافتها محافظة الأقصر بالتعاوت مع أكاديمية باور ماث الدولية للتدريب والتطوير، وذلك للأطفال من عمر 3 سنوات لما فوق، لقياس مدى سرعة واستيعاب الأطفال المشاركين في المسابقة التي أجريت على مستوى ثلاث محافظات هي أسوان، الأقصر، قنا، بمشاركة ما يقرب من 500 طفل من مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب أسرهم .

من جانبها أوضحت أسماء محمد رئيس مجلس إدارة أكاديمية باور ماث الدولية للتدريب والتطوير، ومنظم المسابقة، الى أهمية المسابقة التى تاتى متسقة مع أهمية التدريب على الحساب الذهني في تنمية قدرات الأطفال الذهنية وحل مئات الأسئلة في دقائق معدودة بدون استخدام الآلة الحاسبة وزيادة التركيز وفهم المناهج الدراسية والاستذكار بشكل أفضل.

بطولة الصعيد

وأشارت إلى أن إطلاق اول بطولة للصعيد للحساب الذهنى للأطفال بمشاركة 50 مدرب و500 طفل، يأتى تمهيدًا للمشاركة المتميزين في بطولة الجمهورية في نهاية العام.

وأضافت بأهمية المسابقة للمشاركين من الأطفال، لتنمية مهاراتهم الذهنية والحسابية، في حياتهم العامة، وأن الأكاديمية من خلال مؤسسها إبراهيم محمد والذي يمتلك خبرة في التدريب والحساب الذهني تصل لـ 20عامَا، لديها العديد من الأنشطة الأخرى منها الحساب الذهني، سلسلة الفتح المبين، باور برمجة، باور سودوكو، وغيرها من الأنشطة الهامة للأطفال.

وقالت كريمة مختار أحد أولياء الأمور المشاركة في المسابقة، أن أبنتها مريم 8 سنوات شاركت لأول مرة في بطولة الصعيد في المستوى الثاني، كما أن الحساب الذهني يزيد من نسبة تركيز واستيعاب الطفل كما إن مهارات نجلتها اختلفت عن السابق في استذكار الدروس واختلف مستواها التعليمي عن السابق، مناشدة أولياء بضرورة المشاركة في تدريبات الحساب الذهني لزيادة قدرتهم على التميز والنجاح في حياتهم.

وتابع محمود عبد العال والد الطالبة آلاء 8 سنوات،، بأن نجلته تُشارك حاليًا في المستوى الثاني في الحساب الذهني، وتعرّف على الأكاديمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتتميز آلاء بقدرات عقلية مرتفعة لذا حرص على متابعتها ومشاركتها في بطولة الحساب الذهني وحازت مرتين على المركز الأول في بطولة الصعيد حيث أجابت على ما يقرب من 450 مسألة حسابية فقط في 5دقائق و20ثانية.

حيث تم تخصيص مدة 10 دقائق للإجابة كما حصلت على بطولة الجمهورية مرتين، وتعتمد إجابات الأطفال على قدراتهم العقلية فقط بدون استخدام الآلة الحاسبة، مؤكدًا، على وجود اختلاف كبير في قدرات أبنته حاليًا عن السابق في استذكار الدروس وحل الأسئلة المتنوعة وحياتها الدراسية بشكل عام.