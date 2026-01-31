محافظ أسوان: توفير "مراوح حائط" لتوزيعها على مدارس قرى "حياة كريمة"

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمعاونه اللواء ياسر عبد الشافى باستلام مجموعة من الأجهزة الكهربائية التى ضمت “ مراوح حائط ”، مهداة من إحدى الشركات السياحية ، وذلك بحضور محمد عرفة مدير إدارة المراسى تمهيداً لتوزيعها على عدد من المدارس بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية ، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة فى فصل الصيف.

يأتى ذلك فى إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لفرش وتجهيز المؤسسات الحكومية التى تم الإنتهاء منها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمختلف القرى المستهدفة .

وأشاد المحافظ بالدور الوطنى والمسئول الذى يقوم به القطاع الخاص فى مساندة جهود التنمية، ودعم المؤسسات الحكومية ، لاسيما فى القطاعات الخدمية الحيوية مثل التعليم .

شراكة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية استمرار وتعزيز التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات بما يليق بأهالى أسوان ، ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ أسوان، أن هذه الخطوة تأتى ترجمة حقيقية لرؤية الدولة والقيادة السياسية فى تعظيم الإستفادة من الشراكات المجتمعية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية ، ودعم قطاع التعليم بإعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توظيف أوجه الدعم المتاحة بما يحقق الصالح العام ويخفف الأعباء عن كاهل الأهالى والمواطنين بكافة القرى والنجوع.