مروان عثمان يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
محافظات

محافظ أسوان: توفير "مراوح حائط" لتوزيعها على مدارس قرى "حياة كريمة"

محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمعاونه اللواء ياسر عبد الشافى باستلام مجموعة من الأجهزة الكهربائية التى ضمت “ مراوح حائط ”، مهداة من إحدى الشركات السياحية ، وذلك بحضور محمد عرفة مدير إدارة المراسى تمهيداً لتوزيعها على عدد من المدارس بما يسهم فى توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية ، خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة فى فصل الصيف.

يأتى ذلك فى إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لفرش وتجهيز المؤسسات الحكومية التى تم الإنتهاء منها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمختلف القرى المستهدفة .

وأشاد المحافظ بالدور الوطنى والمسئول الذى يقوم به القطاع الخاص فى مساندة جهود التنمية، ودعم المؤسسات الحكومية ، لاسيما فى القطاعات الخدمية الحيوية مثل التعليم .

شراكة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية استمرار وتعزيز التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات بما يليق بأهالى أسوان ، ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ أسوان، أن هذه الخطوة تأتى ترجمة حقيقية لرؤية الدولة والقيادة السياسية فى تعظيم الإستفادة من الشراكات المجتمعية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية ، ودعم قطاع التعليم بإعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى توظيف أوجه الدعم المتاحة بما يحقق الصالح العام ويخفف الأعباء عن كاهل الأهالى والمواطنين بكافة القرى والنجوع.

أرشيفية

مفتشي الأغذية خلال لقاء نقيب العلوم الصحية

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

محمد بشاري

