آخر تحديث لسعر عيار 21 في تعاملات اليوم .. 7 آلاف جنيه داخل الصاغة
القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: بحب كحك العيد
بكحك العيد.. السفير الأسترالي يهنئ الشعب المصري بـ عيد الفطر
عقوبات رادعة تنتظر المتسولين في عيد الفطر المبارك
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك
عيد سعيد وكحك شديد.. رامز جلال يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك
توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
عودة يارا السكري إلى أحمد العوضي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "علي كلاي"
اكتشاف هرم ثلاثي على المريخ يثير حيرة العلماء.. ما علاقته بأهرامات مصر؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والعربي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك
أول صورة في العالم الإسلامي لهلال شهر شوال.. شاهد
5 نجوم يرفعون شعار الرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة والخلافات المالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رامز ليفل الوحش | جمال عبد الحميد: الطيبة عيبي واتجوزت 4 مرات عشان أستقر ومش عارف قيمة صفقة زيزو

رامز ليفل الوحش
رامز ليفل الوحش
محمود محسن

حلت نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد، ضيف على برنامج «رامز ليفل الوحش»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك ضمن حلقات الموسم الرمضاني الحالي الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

رامز ليفل الوحش | صاحب الرأس الذهبية.. رامز جلال يقدم جمال عبد الحميد
 

قدم الفنان رامز جلال، مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد قائلا "أسطورة من أساطير كرة القدم في الثمانينيات واعتزل واتجه للتحليل، ومعاكم صاحب الرأس الذهبية.


 

رامز ليفل الوحش | جمال عبد الحميد: الطيبة عيبي واكتشفتها متأخر
 

أجاب نجم منتخب مصر ونادي الزمالك جمال عبد الحميد، على سؤال مذيعة برنامج “رامز ليفل الوحش”، “أيه هو عيبك اللي أنت بتخاف منه؟

ليجيب جمال عبد الحميد قائلا “الطيبة عيبي واكتشفتها مؤخرا”.

رامز ليفل الوحش | جمال عبد الحميد: اتجوزت 4 مرات عشان عايز أستقر

 

وجه الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، سؤالا لنجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد "اتجوزت كام مرة؟

ليجيب جمال عبد الحميد قائلا “اتجوزت 4 مرات عشان عايز استقر”.

رامز ليفل الوحش| جمال عبد الحميد: حسن شحاتة أعظم لاعب في تاريخ مصر

 

وجه الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، سؤالا لنجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد قائلا “مين أعظم لاعب في تاريخ مصر؟”.

ليجيبه جمال عبد الحميد قائلا “كابتن حسن شحاتة”.

رامز ليفل الوحش | جمال عبد الحميد: لا أعلم قيمة صفقة زيزو للأهلي سوى ما تم إعلانه
 

وجه الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، سؤالا لنجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد قائلا “إيه رأيك في المبلغ اللي خدو زيزو من النادي الأهلي.. عندك معلومات المبلغ ده كام؟

ليجيبه جمال عبد الحميد قائلا “مش عارف غير المبلغ اللي اتقال في اتحاد الكرة.

هموت.. جمال عبد الحميد ينطق الشهادتين في مقلب رامز ليفل الوحش
 

قام جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك، بنطق الشهادتين، خلال أحداث مقلب رامز ليفل الوحش، قائلا "هموت..أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله"


ويُعد برنامج «رامز ليفل الوحش» من أبرز البرامج الرمضانية، ويشتهر بمقالبه المفاجئة التي يضع فيها نجوم الفن والرياضة والإعلام في مواقف كوميدية وتشويقية، ما يجذب ملايين المشاهدين في كل حلقة.

ويضم الموسم الحالي قائمة من النجوم الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسي، سماح أنور، حمو بيكا، يارا السكري، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

موعد عيد الفطر 2026 دار الافتاء

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

مصرع أدهم الشرقاوي بالغربية .. ننشر صورة شهيد الشرطة في العملية

الذهب في السعودية يسجل 486 ريالا ..مساء اليوم

وزير البترول يتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي “NATA”

بمناسبة عيد الفطر.. وزير البترول يتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي NATA

وزير المالية: الإيرادات الضريبية ارتفعت 36% بعد نجاح حزمة التسهيلات

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو

لنتيجة سريعة.. ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة قبل عيد الفطر 2026

ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد
ماسكات طبيعية لبشرة متوهجة قبل العيد

مسلسل الكينج الحلقة 30 .. قتل محمد عادل إمام والقبض على عصابة جلال وسارة

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

