رامز جلال ساخرا من خيرية أبو لبن: حاشرة نفسها في أي كاست

سخر الفنان رامز جلال خلال حلقة برنامجه «رامز ليفل الوحش» من ضيفته الفنانة السعودية خيرية أبو لبن، قائلاً: “خيرية شكلها عادي.. بس بتحرق!”.

وأضاف: “النجمة اللي جاية النهاردة بنت شكلها عادي، لكن بتحرق ومش واخداها على الهادي، مسلسلات وأفلام وبودكاست.. وحاشرة نفسها في أي كاست”.

وجاءت تصريحات رامز كجزء من رسالته الصريحة إلى نجمات الخليج، محذرًا من الغرور والتفرّد على المنتجين، ومشيرًا إلى أن هناك نجمات جدد يدخلن الساحة بقوة ويستعدن للمنافسة في الأعمال الفنية.

أبرز البرامج الرمضانية

ويُعد برنامج «رامز ليفل الوحش» من أبرز البرامج الرمضانية، ويشتهر بمقلباته المفاجئة التي يضع فيها نجوم الفن والرياضة والإعلام في مواقف كوميدية وتشويقية، ما يجذب ملايين المشاهدين في كل حلقة.

ويضم الموسم الحالي قائمة من النجوم الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسي، سماح أنور، حمو بيكا، يارا السكري، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

