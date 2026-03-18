خيرية أبو لبن ضيفة «رامز ليفل الوحش».. مفاجآت ومقالب مثيرة في أحدث حلقات البرنامج

حلت الفنانة السعودية خيرية أبو لبن ضيفة على برنامج «رامز ليفل الوحش»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك ضمن حلقات الموسم الرمضاني الحالي الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ويُعد برنامج «رامز ليفل الوحش» من أبرز البرامج الترفيهية خلال شهر رمضان، حيث يعتمد على استضافة نجوم الفن والرياضة والإعلام، ووضعهم في مواقف مفاجئة ومقالب مثيرة تحمل طابع التشويق والإثارة، وهو الأسلوب الذي اشتهر به رامز جلال على مدار سنوات.

وشهدت الحلقة حالة من التفاعل، حيث تعرضت خيرية أبو لبن لمجموعة من المفاجآت غير المتوقعة ضمن سيناريو البرنامج، الذي يحرص في كل موسم على تقديم أفكار جديدة ومختلفة تزيد من عنصر التشويق لدى المشاهدين.

ويضم الموسم الحالي قائمة متنوعة من النجوم الذين ظهروا أو من المنتظر ظهورهم خلال الحلقات، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسي، سماح أنور، حمو بيكا، يارا السكري، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

ويواصل البرنامج تصدره قائمة البرامج الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان، بفضل طبيعته الترفيهية واعتماده على عنصر المفاجأة والإثارة، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور كل عام.