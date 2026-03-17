أول تعليق من رامز جلال على حلقة دنيا سامي في رامز ليفل الوحش

وقعت الفنانة دنيا سامي، ضحية الفنان رامز جلال، اليوم في برنامجه للمقالب الشهير رامز ليفل الوحش.

و نشر الفنان رامز جلال صورة رفقة الفنانه دنيا سامي بعد المقلب و علق كاتبا:دنيا شعرها بقي مكرونه لازانيا

واستقبل رامز جلال الفنانة دنيا سامي بوصلة من السخرية من ملابسها خلال مقدمته وقال: "إيه اللي انت لابساه دا.. دا لبس مرات جحا وإيه الصيغة دي كلها، عايز اعرف مين اللي ملبسك كده ".

ويعرض البرنامج يوميًا في شهر رمضان عقب أذان المغرب مباشرة عبر شاشة قناة MBC مصر.

وتبدأ الحلقة باستدراج دنيا سامي، إلى موقع التصوير تحت ذريعة المشاركة في برنامج ترفيهي، قبل أن يجد نفسه فجأة وسط أجواء مرعبة ومقلب محكم من تنفيذ الفنان رامز جلال، الذي اعتاد كل عام على مفاجأة ضيوفه بأفكار غير تقليدية.