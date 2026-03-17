دنيا سامي في رامز ليفل الوحش: أنا أصلا مزة جدا مش حلوة إيه

تقع الفنانة دنيا سامي، ضحية الفنان رامز جلال، اليوم في برنامجه للمقالب الشهير رامز ليفل الوحش.

وجه رامز جلال سؤالًا للفنانة دنيا سامى قائلًا: «أنتى زعلتى من مصطفى غريب لما قال عليكى مش حلوة؟».

لترد عليه دنيا سامى قائلة: «انا اصلا مزة جدا مش حلوة إيه».

وقال رامز عن دنيا سامي في افتتاحية الحلقة: “البت اللي جايلنا كانت مطبلاتية، لحد ما شافها حد بيفهم وقال لها سيبك من التطبيل واتجهي للتمثيل”.

وتابع: “البت سمعت الكلام ورشقت في سكة التمثيل أوام وعشيتها ارتاحت وبقت تمام ونقلت في المعادي بعد ما كانت ساكنة في حارة ونسيت أيام التوكتوك واشترت سيارة، جبتها علشان أقول لها ماتحرجيش نفسك وماتقبليش أي دور وخلاص وإياكي تفقدي حب الناس”.

حيث يعرض البرنامج يوميًا في شهر رمضان عقب آذان المغرب مباشرة عبر شاشة قناة MBC مصر.

وتبدأ الحلقة باستدراج دنيا سامي، إلى موقع التصوير تحت ذريعة المشاركة في برنامج ترفيهي، قبل أن يجد نفسه فجأة وسط أجواء مرعبة ومقلب محكم من تنفيذ الفنان رامز جلال، الذي اعتاد كل عام على مفاجأة ضيوفه بأفكار غير تقليدية.