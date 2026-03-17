رامز جلال يواصل سخريته من النجوم.. وعن دنيا سامي: لابسة هدوم مرات جحا

وقعت الفنانة دنيا سامي ضحية الفنان رامز جلال، اليوم الثلاثاء، في برنامجه للمقالب الشهير “رامز ليفل الوحش”.

وجاء أهم التصريحات كالتالي:

دنيا سامي في رامز ليفل الوحش: أنا أصلا مزة جدا.. مش حلوة إيه!

وجه رامز جلال سؤالًا للفنانة دنيا سامى قائلًا: «إنتى زعلتى من مصطفى غريب لما قال عليكى مش حلوة؟».

لترد عليه دنيا سامى قائلة: «أنا أصلا مزة جدا مش حلوة إيه!».

رامز جلال عن دنيا سامي: البت اللي جايالنا كانت مطبلاتية

وقال رامز عن دنيا سامي في افتتاحية الحلقة: “البت اللي جايالنا كانت مطبلاتية، لحد ما شافها حد بيفهم وقال لها سيبك من التطبيل واتجهي للتمثيل”.

وتابع: “البت سمعت الكلام ورشقت في سكة التمثيل أوام وعشيتها ارتاحت وبقت تمام ونقلت في المعادي بعد ما كانت ساكنة في حارة ونسيت أيام التوكتوك واشترت سيارة، جبتها علشان أقول لها ماتحرجيش نفسك وماتقبليش أي دور وخلاص وإياكي تفقدي حب الناس”.

رامز جلال يسخر من دينا سامي: لابسة هدوم مرات جحا

استقبل رامز جلال الفنانة دنيا سامي بوصلة من السخرية من ملابس دنيا سامي خلال مقدمته وقال: "إيه اللي انتي لابساه دا.. دا لبس مرات جحا، وإيه الصيغة دي كلها، عايز أعرف مين اللي ملبسك كده".