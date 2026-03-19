رامز ليفل الوحش| جمال عبد الحميد: حسن شحاتة أعظم لاعب في تاريخ مصر

وجه الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز ليفل الوحش”، سؤالا لنجم منتخب مصر السابق ونادي الزمالك جمال عبد الحميد قائلا “مين أعظم لاعب في تاريخ مصر؟”.

ليجيبه جمال عبد الحميد قائلا “كابتن حسن شحاتة”.

ويُعد برنامج «رامز ليفل الوحش» من أبرز البرامج الرمضانية، ويشتهر بمقالبه المفاجئة التي يضع فيها نجوم الفن والرياضة والإعلام في مواقف كوميدية وتشويقية، ما يجذب ملايين المشاهدين في كل حلقة.

ويضم الموسم الحالي قائمة من النجوم الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم، من بينهم غادة عبد الرازق، أحمد السقا، غادة عادل، لقاء الخميسي، سماح أنور، حمو بيكا، يارا السكري، دينا، مصطفى غريب، كارولين عزمي، أسماء جلال، هنا الزاهد، عمرو الدرديري، ومروان عطية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.