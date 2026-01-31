قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انطلاق انتخابات نقابة المحامين فى أسوان

نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد عبد الفتاح

تحت إشراف قضائي كامل ووسط إقبال من أعضاء الجمعية العمومية انطلقت اليوم السبت انتخابات نقابة المحامين داخل جميع محاكم محافظة أسوان وذلك ضمن المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية .

وتشهد انتخابات نقابة المحامين الفرعية في أسوان التنافس بين 4 أشخاص مرشحين على مقعد النقيب ، وهم محمد أحمد عرابى ، وحمدى محمد الحرزاوى ، وسيد حجاجي عبدالجليل وشهرته سيد العسيرى ، ومصطفى عبد الله أحمد ، وشهرته مصطفى عبد الله .

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء النقابة عدد 21 عضو على مستوى 5 محاكم جزئية داخل المحافظة ، وتضم 6 أعضاء داخل محكمة أسوان الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة إدفو الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة نصر النوبة الجزئية ، و4 أعضاء داخل محكمة كوم أمبو الجزئية ، و3 أعضاء داخل محكمة دراو الجزئية.

نقابة المحامين

فيما يتنافس على مقعد نقيب الشباب عدد 9 محامين وهم : أحمد جمال الدين حسين محمد، وشهرته أحمد الديب ، والحسن أحمد قرشاوى على ، وشهرته حسن قرشاوى ، وطه عادل الطاهر محمد ، وشهرته طه المرورى ، وعبدالرحمن مصطفى حسين حامد الديب ، وشهرته عبد الرحمن الديب ، ومحمد أحمد الصادق جاد ، وشهرته محمد أحمد الصادق ، ومحمد أحمد علي علي ، وشهرته محمد الإبيارى ، ومحمد عادل عثمان، محمد العقباوى ، ومحمد عبدالباسط عوض ، ومحمد عبد الرحمن محمد محجوب ، وشهرته محمد محجوب.

هذا وقد بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً لإنتخابات نقابة المحامين داخل عدد 5 مقرات انتخابية ، وهى لجنة رئيسية بمحكمة أسوان الابتدائية ، و4 لجان فرعية بالنقابات فى دراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم .

