مرماح الخيول.. مهرجان وتراث شعبى أصيل بقرية الكوبانية فى أسوان | شاهد

تشهد قرية الكوبانية بأسوان ، ولا يمر شهر يناير من كل عام حتى تكون القرية على موعد مع حدث ينتظره الأهالى والفرسان من مختلف القرى والقبائل يعرف باسم "مرماح الخيول"، والذى يعتبر واحد من أقدم وأهم الموروثات الشعبية التى ما زالت حية فى جنوب مصر .

ويعتبر مرماح الكوبانية ليس مجرد سباق خيول، لكن طقس تراثى متكامل، له قواعده وأعرافه، تبدأ منذ الاستعداد المبكر، مروراً بليالى الذكر والفنون الشعبية، وصولًا إلى يوم السباق الذى يشهد منافسات قوية بين الفرسان ، وسط حضور جماهيرى كبير من أهالى أسوان والمحافظات الأخرى .

ويؤكد الأهالى أن المرماح يمثل رمزاً للشهامة والفروسية، ويُعد مناسبة سنوية لتجديد الروابط الاجتماعية بين القبائل، وتأكيد احترام التقاليد الموروثة جيلاً بعد جيل ، ويشارك فى مرماح الكوبانية فرسان من قرى ومراكز متعددة داخل محافظة أسوان وخارجها، حيث تحضر الخيول العربية الأصيلة، ويحرص كل فارس على تجهيز حصانه بعناية فائقة، سواء من حيث التدريب أو الزينة، فى مشهد يعكس اعتزاز المشاركين بتاريخ الفروسية.

مهرجان تراثى

وقال عبد الله بدوى عبد العال أحد الفرسان المشاركين من قرية بنبان بحرى بأن مشاركته فى المرماح تمثل له إعتزاز كبير ، وأن اسم الحصان الذى شارك به فى السباق هو "لا تحكى"، والذى استطاع الفوز على حصان آخر من مركز إدفو يُطلق عليه " المدد " .

وأشار إلى أن هذا الفوز أسفر عن حصوله على شهادة تقدير وتكريم من لجنة المسابقة، التى حرصت على تنظيم السباق بشكل متميز، يليق بقيمة المرماح وتاريخه الطويل فى أسوان، مؤكدًا أن المنافسة كانت قوية وشريفة، وعكست روح الاحترام المتبادل بين الفرسان.

من جانبه قال أبو بكر الكوبانى من أهالى الكوبانية بأن مرماح الخيول يعتبر من الليالى التراثية المميزة فى محافظة أسوان، وكان يقام فى السابق خلال منتصف شهر يناير من كل عام، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تم ترحيله إلى نهاية الشهر ذاته .

وقال بأن سبب هذا التغيير يرجع إلى ارتباط محافظة أسوان فى منتصف يناير باحتفالات العيد القومى، ما استدعى تعديل موعد المرماح حتى لا يتعارض مع الفعاليات الرسمية، مع الحفاظ على نفس الطقوس والعادات التراثية .

فيما أوضح المشاركون بأن مرماح الكوبانية يمثل نموذج مشرف للتراث الشعبى الذى قاوم الاندثار رغم تغير أنماط الحياة ، وأن إستمرار هذه الفعاليات يعتمد بالأساس على تمسك الأهالى بها، وحرصهم على نقلها إلى الأجيال الجديدة، سواء من خلال المشاركة أو المشاهدة، كما يُسهم المرماح فى تنشيط الحركة داخل القرية، ويُعطى صورة إيجابية عن الريف الأسوانى، القادر على الحفاظ على هويته الثقافية، فى ظل عالم سريع التغير.

وعلى الرغم من بساطة الإمكانيات ، إلا أن مرماح الخيول بالكوبانية يظل حدث هام يجمع بين الأصالة والحاضر، ويُعيد للأذهان صور الفرسان القدامى، الذين كانوا يعتبرون الخيل رمزًا للشرف والقوة، ويحرص كبار السن على متابعة السباقات، بينما يتعلم الصغار معانى الفروسية والانتماء، فى مشهد يعكس تواصل الأجيال داخل القرية .