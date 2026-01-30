قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز تنمية القدرات بجامعة أسوان: تأهيل 1322 متدربًا خلال 2025

محمد عبد الفتاح

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسوان اجتماعه برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان ورئيس مجلس إدارة المركز ، وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني مدير المركز، والدكتور سعيد صديق المشرف التنفيذي للمركز، والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها عرض التقرير الختامي لدورات المركز خلال عام 2025، والذي أظهر نجاح المركز في تدريب 1322 متدربًا من خلال 34 دورة تدريبية متنوعة، استهدفت رفع كفاءة وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات الأكاديمية والإدارية.

وأوصى المجلس بعرض التقرير على مدير  الوحدات الخاصة تمهيدًا لعرضه على مجلس الجامعة.

كما شدد على أهمية تطوير المحتوى التدريبي بما يتناسب مع احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تشكيل لجنة متخصصة لتقديم مقترح متكامل بهذا الشأن خلال الجلسة القادمة.

جهود جامعية 

كما ناقش المجلس خطة المركز خلال الفترة المقبلة، وآليات اختيار المدربين، بما يضمن جودة العملية التدريبية واستدامة أثرها، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم زيادة القيمة المادية للدورات التدريبية خلال الفترة الحالية، دعمًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتشجيعًا على الاستفادة من البرامج التدريبية.

واكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان خلال الاجتماع علي أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا بالغًا ببناء القدرات البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي، ويأتي مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في قلب هذه الرؤية، من خلال برامج تدريبية هادفة تواكب متطلبات التطوير الحديثة دون تحميل المتدربين أية أعباء إضافية، وبما يتسق مع استراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي في الارتقاء بالمنظومة الجامعية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة أسوان على دعم التطوير المهني المستمر، وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بمخرجات التعليم الجامعي.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

