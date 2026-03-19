نجوم الرياضة والفن يهنئون جمهورهم بعيد الفطر

حرص عدد من نجوم الفن والرياضة، على تهنئة جمهورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحتفل به الشعب المصري غدا الجمعة.

وكتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه علي إكس "ورغم الـحر.ب والـضرب والشر اللي إنتشر ورغم أنف كل الشياطين اللي على هيئة بشر‎ عيد سعيد بإذن الله على كل الطيبين في كل أنحاء الأرض"



ونشر الفنان اللبناني عاصي الحلانى، عبر صفحتها الرسمية بإكس، صورة، وكتب "عيد مبارك راجياً من الله أن يعيد على الجميع هذه المناسبة المباركة بالأمن والأمان وتكون قد انقشعت هذه الغيوم السوداء، بمستقبل مشرق بالخير والسلام والأستقرار على اهلنا في لبنان والوطن العربي"

فيما كتب الاعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحتها الرسمية بإكس "عيدكم مبارك عيد فطر سعيد عليكم.. وفرحة دايمًا في قلوبكم"

وكتبت الفنانة اللبنانية اليسا، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام: "العيد هالسنة مش متل كل سنة…في شي ناقص، وغصّة عم تكبر جوّا قلوبنا.لا الضحكة كاملة، ولا الفرحة عم تزورنا متل قبل. بس رغم كل الوجع، بيضل العيد يجي ليهمس بقلوبنا: إنو بعد في أمل… وإنو بكرا، أكيد، رح يكون أحلى عيد فطر مبارك.

كما هنأ الفنان يوسف الشريف، جمهورها عبر صفحته بإنستجرام، قائلا كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد"

فيما نشرت الفنانة اصالة صورة لها وعلقت"عيد مبارك وهالعيد بلكي بيقدر يمسك إيد الظلّام ويرميهم بره العيد ويتركونا بهالأيام نعيش عيد سعيد "

كما كتبت النجمة الذهبية نوال الزغبي : "عيد فطر مبارك على جميع الأمة الاسلامية بالخير والسلام"

كذلك نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة لها، وعلقت: "عيد مبارك احبائي تضلو بخير، أمان وأمل ببكرا افضل"

وكتب الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عبر صفحته الرسمية بإكس: "عيد سعيد يارب على مصر وعلى كل الأمة الإسلامية والعربية.. كل سنة وحضراتكم طيبين.