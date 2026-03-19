قداسة البابا تواضروس يلتقي المجموعة الخامسة من ممثلي المعاهد الكنسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، لقاءً اليوم الخميس، مع مجموعة جديدة من ممثلي عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يأتي هذا اللقاء - وهو الخامس - ضمن سلسلة لقاءات تعقد مع الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية، وخلاله

تم التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر اللقاء وفود من كل من كلية القديس أثناسيوس الرسولي اللاهوتية بدمنهور وفرعيها بالكنج والسادات، والكلية اللاهوتية بالأقصر، كلية القديس البابا كيرلس عمود الإيمان وقداسة البابا شنودة الثالث اللاهوتية بالمحلة الكبرى، كلية الأرشيذياكون حبيب جرجس وقداسة البابا شنودة الثالث اللاهوتية بالفيوم، ومعهد القديس أثناسيوس للدراسات اللاهوتية بطما.