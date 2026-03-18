في عظة الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي التي ألقاها مساء اليوم.

وقال قداسته في سياق التهنئة: “أنتهز هذه الفرصة وأهنئ إخوتنا المسلمين والمسؤولين في مصر، وفي مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك كافة المسؤولين في الدول العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أن تكون أيام بركة وسعادة وهدوء وسلام.”

كما أكد قداسة البابا أن هذه المناسبات تعكس روح المحبة والتآخي التي تميز المجتمع، مشيرًا إلى أهمية نشر السلام وتعزيز الاستقرار بين جميع الشعوب، ومقدمًا تمنياته بأن يعيد الله هذه الأيام على مصر والعالم بالخير والطمأنينة.