الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية عن "معجزة شفاء المخلع في ضوء الصليب المقدس"

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة. 

معجزة شفاء المفلوج

صلى قداسة البابا عشية عيد الصليب المقدس، واستكمل سلسلة "قوانين كتابية روحية"، وتحدّث اليوم عن "معجزة شفاء المفلوج في ضوء الصليب المقدس"، وقرأ جزءًا من الأصحاح الخامس في إنجيل معلمنا يوحنا والأعداد (١ - ٩)، وجزءًا آخر من الأصحاح الثامن في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية والأعداد (١٧ - ١٩)، مشيرًا إلى احتفال الكنيسة غدًا بعيد ظهور خشبة الصليب المجيد، ومرور ١٧ قرنًا على اكتشافه، كما أن انعقاد مجمع نيقية كان في عام ٣٢٥ ميلادية، وكأن الله أراد أن يكافئ الكنيسة الواحدة المتحدة والتي وقفت أمام هرطقة أريوس، باكتشاف خشبة الصليب المقدس.

وتناول قداسته معجزة شفاء المفلوج (المخلع)، والذي نحتفل به في الأسبوع الخامس من الصوم المقدس، وربط بين المعجزة وظهور الصليب المجيد.

وأوضح قداسة البابا أن قصة مريض بيت حسدا (الوحيد) هي قصة كل البشرية: "لَيْسَ لِي إِنْسَانٌ"، فمنذ أخطأ آدم وحواء والجميع ينتظر الخلاص إلى أن جاء وتجسد السيد المسيح.

وشرح قداسته لماذا يسمح الله بالألم، كالتالي: 
الألم يتوازي مع الإيمان، "إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَمَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ" (رو ٨: ١٧)، وأيضًا الألم يتوازي مع حياة الإنسان، مثلما يحدث عند ولادة الأم لطفلها، وهكذا سلسلة من المتاعب ترافق حياة الإنسان، "لأَنَّهُ قَدْ وُهِبَ لَكُمْ لأَجْلِ الْمَسِيحِ لَا أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا أَنْ تَتَأَلَّمُوا لأَجْلِهِ" (في ١: ٢٩).

وأوضح قداسة البابا أن صرخة الإنسان التي نراها في القساوة التي واجهها المخلع المريض لمدة ٣٧ سنة، وإحساسه بأنه متروك وعاجز وليس له أحد، "إِلَهِي، إِلَهِي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي" (مز ٢٢: ١)، وكذلك شعوره بالضعف لأنه يحتاج آخر ليساعده، "لَا تَتَّكِلُوا عَلَى الرُّؤَسَاءِ، وَلَا عَلَى ابْنِ آدَمَ حَيْثُ لَا خَلاَصَ عِنْدَهُ" (مز ١٤٦: ٣)، تُمثل ضعف البشرية كلها.

ولَفَتَ قداسته أن المشكلة ليس في غياب الله وإنما في عدم إدراك حضوره وعمله ويده، "«أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي الطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا الْكُتُبَ؟»" (لو ٢٤: ٣٢).

وأضاف قداسة البابا أن الألم هو الوسيلة التي تقودنا لمقابلة السيد المسيح، فالله يسمح بالتجربة لكي يفتح أعيننا، "فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَ: كَمْ مِنْ أَجِيرٍ لأَبِي يَفْضُلُ عَنْهُ الْخُبْزُ وَأَنَا أَهْلِكُ جُوعًا!" (لو ١٥: ١٧).

وتناول قداسته مبادرة السيد المسيح السريعة، كالتالي:
١- السيد المسيح هو الذي اقترب من الإنسان، ويبحث عنه دائمًا، "«أَتُرِيدُ أَنْ تَبْرَأَ؟»"، "فَنَادَى الرَّبُّ الإِلَهُ آدَمَ وَقَالَ لَهُ: «أَيْنَ أَنْتَ؟»" (تك ٣: ٩). 
٢- الخطوة الأولى في المبادرة كانت: "قَالَ لَهُ يَسُوعُ: قُمِ"، فعبارة السيد المسيح تحمل قوة التغيير، لذلك كلمة الإنجيل تحمل قوتها، "«لِعَازَرُ، هَلُمَّ خَارِجًا!»" (يو ١١: ٤٣).
٣- الخطوة الثانية في المبادرة كانت: "احْمِلْ سَرِيرَكَ" كعلامة على التغيير، وتُذكّر الإنسان عندما يصبح قويًّا ألا ينسى ضعفه، "أَنْتُمْ قَصَدْتُمْ لِي شَرًّا، أَمَّا اللهُ فَقَصَدَ بِهِ خَيْرًا" (تك ٥٠: ٢٠).
٤- الخطوة الثالثة في المبادرة كانت: "وَامْشِ"، كعلامة على النجاح والصحة والبداية الجديدة، "«اتْبَعْنِي»" (مت ٩: ٩).

وأشار قداسة البابا إلى أن الضمان الإلهي لحياة الإنسان وطريقه للسماء هو الصليب، فما فعله السيد المسيح مع المخلع هو صورة لما فعله الله من أجل البشرية على الصليب، لأن الخطية صنعت تفكيكًا في الإنسان وفقد طبيعته الإنسانية، ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم: "الكارثة الوحيدة في العالم هي الخطية"، والصليب حوّل الألم إلى خلاص، وردَّ للإنسان كرامته التي فقدها بسبب الخطية، "شُكْرًا للهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. لأَنَّنَا رَائِحَةُ الْمَسِيحِ الذَّكِيَّة" (٢كو ٢: ١٤، ١٥).

واختتم قداسته أن صليب الإنسان هو معبره إلى الأبدية، "«إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي، فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَتْبَعْنِي" (لو ٩: ٢٣).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

ريم مصطفي

ريم مصطفى تدفع ثمن خيانتها بنهاية مأساوية في مسلسل فن الحرب

النص

النص الثاني الحلقة 14.. تسمم أحمد أمين

بالصور

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

أسامة أبو المجد : تقلبات الدولار والتوترات الإقليمية تضغط على سوق السيارات في مصر

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

ما هى متلازمة التعب المزمن؟

ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟
ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد