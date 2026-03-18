دعونا نتخلى عن "البهرجة".. البابا تواضروس: وجود الكهرباء ولو قليلا أفضل من الظلام

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جميع المصريين إلى الالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الاستهلاك، “في رسالة حملت طابع المصارحة والمناشدة الوطنية”.

دعوة لترشيد الاستهلاك

وأكد قداسته خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، أن الظروف الإقليمية الراهنة وتصاعد أسعار الطاقة عالمياً تفرض على الجميع التخلي عن مظاهر 'البهرجة' والوفرة غير الضرورية، مشدداً على أن الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية ولو بحدودها الدنيا، يعد نعمة كبرى مقارنة بدول أخرى تعاني من الظلام الدامس.

واختتم قداسة البابا حديثه بالتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها الظروف الحالية، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون من أجل عبور هذه المرحلة بسلام، مع الحفاظ على ما تنعم به البلاد من استقرار وأمان.