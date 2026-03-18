وزير الأوقاف يتلقى تهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الفطر.. ويؤكد اعتزازه بروح الوحدة الوطنية

تلقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، برقية تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تقديره واعتزازه بهذه اللفتة الأخوية الكريمة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد الوزير أن هذه المشاعر الصادقة تجسد روح المحبة والتآخي التي يتميز بها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن وحدة المصريين تمثل صمام أمان للوطن وأحد أهم ركائز استقراره وتقدمه، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم.

كما أعرب عن خالص شكره لقداسة البابا تواضروس الثاني، راجيًا لقداسته دوام الصحة والتوفيق، ولمصر وشعبها العظيم مزيدًا من التقدم والازدهار.

من ناحية أُخرى كرم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - عددًا من الأمهات المثاليات العاملات بوزارة الأوقاف والجهات التابعة، وذلك خلال احتفالية أُقيمت اليوم الأربعاء.