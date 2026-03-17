التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأبنائه من الأئمة من حملة الدكتوراه، الملتحقين للدراسة والتدريب بالأكاديمية العسكرية المصرية، في البرنامج الدراسي التدريبي المكثف ومدته سنتان، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة.

وزير الأوقاف يلتقي بحملة الدكتوراه الملتحقين بالأكاديمية العسكرية

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الكفاءات العلمية وصقل مهاراتها القيادية والفكرية، وذلك بحضور اللواء أحمد سمير، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والشيخ محمود أبو العزايم، مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والمراكز الثقافية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمقدم عبد الله حسيني شهاب الدين، المشرف على الدورة من الأكاديمية العسكرية.

وخلال اللقاء، هنأ وزير الأوقاف الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن اعتزازه بهذه النخبة المتميزة من أبناء الوزارة وبقية زملائهم من الأزهر الشريف ودار الإفتاء، مؤكدًا أن تحصيل العلم لا بد له من بذل الجهد ومواجهة المشقة، وأن من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، فالمشقة الحالية هي سبيل الرفعة والنجاح في المستقبل، موجهًا إياهم بالتحلي بالصبر والجدية والانضباط، والتوسع في القراءة والاطلاع في كل أبواب العلم والثقافة والمعرفة، وأن الغرض من قراءة المطالعة التوسع في الثقافة.

وبيّن أن العمل قائم على توفير الوسائل الفكرية والتقنية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي على الوجه الأكمل، مضيفًا أن البرنامج الدراسي هو بمثابة إشارة البدء في تحصيل العلوم المدنية والشرعية والفكرية، بما يسهم في تنمية الوعي وبناء الشخصية الوطنية، ويعزز من دور الأئمة في خدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء، شارك الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري أبناءه في مأدبة الإفطار بحضور قيادات الأوقاف، تأكيدا للألفة والمحبة والدعم المعنوي، مؤكدًا ثقة الوزارة في قدرتهم على تمثيلها خير تمثيل، والإسهام في بناء الإنسان وصناعة الوعي.