الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أسامة الأزهري يجدد تكليف مدير مديرية أوقاف القاهرة

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
إيمان طلعت

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مديرًا لمديرية أوقاف السويس بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 14 مارس 2026م.

كما نص القرار على تجديد تكليف الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة، مدير مديرية أوقاف السويس - بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف القاهرة بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة عام.

والوزارة ترجو لفضيلته دوام التوفيق والسداد.

في سياق اخر، وفي لفتة إنسانية تعكس تقدير وزارة الأوقاف لدور المرأة المصرية، كرَّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - عددًا من الأمهات المثاليات العاملات بوزارة الأوقاف والجهات التابعة، وذلك خلال احتفالية أُقيمت صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٨ من مارس ٢٠٢٦، بديوان عام الوزارة.

جاءت الاحتفالية بحضور السيد اللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والأستاذة الدكتورة مروى ياسين - مساعد الوزير لشئون الواعظات، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية والعامة. 

كما شارك في الحضور أعضاء اللجنة الرياضية بوزارة الأوقاف، برئاسة المهندس سمير الشال - رئيس اللجنة، والأستاذ ممدوح عبد العظيم - أمين اللجنة، والأستاذة دعاء عباده - سكرتيرة اللجنة، والمهندس مصطفى أحمد -عضو اللجنة، والمهندس محمد إبراهيم - عضو اللجنة.

وأكد الوزير في كلمته أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي تقديرًا لدورهن العظيم في بناء الأسرة والمجتمع، مشيدًا بما تبذله المرأة المصرية من جهود مخلصة في ميادين العمل المختلفة، فضلًا عن دورها الأساسي في تنشئة الأجيال وغرس القيم النبيلة؛ مضيفًا أن الوزارة تحرص على دعم النماذج المشرفة من العاملين بها، لا سيما الأمهات اللاتي يجمعن بين مسئوليات العمل خارج المنزل وداخله لرعاية الأسرة، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل قدوة في الإخلاص والعطاء.

شمل التكريم عددًا من الأمهات المثاليات المشاركات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٦، وهن: السيدة آمال مبروك سعد عبد اللطيف - فني تمريض بمستشفى الدعاة، والسيدة أمل محمد أحمد دهب - كاتب شئون إدارية بديوان عام الوزارة، والسيدة سامية عبد المنعم محمد عبد الحليم - فني تمريض بمستشفى الدعاة، والسيدة زينب عرابي بدوي فراج - فني تمريض بمستشفى الدعاة، والسيدة سهير محمد محمد السقا - مساعد تمريض بمستشفى الدعاة، والسيدة منى محمد صبحي محمد - عاملة خدمات معاونة بديوان عام الوزارة، والسيدة غادة علي عبد الواحد إبراهيم - أخصائي شئون عاملين بديوان عام الوزارة.

وقد سلم وزير الأوقاف شهادات التقدير ومكافآت مالية للمكرمات، وسط أجواء سادتها مشاعر الامتنان والتقدير، تأكيدًا لمكانة المرأة ودورها المحوري في مسيرة العمل الوطني. كما أعربت المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، مؤكدات أن هذه اللفتة تمثل دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة العمل والمجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

عمرو محمود ياسين

ياتري حد هيموت .. مولف وننسي اللي كان يشوق حمهورك لنهاية مسلسله

راندا البحيري

راندا البحيري عن حكاية نرجس: ريا وسكينة 2026

عمرو عبد العزيز

عمرو عبد العزيز يعلن إصابة والدته بجلطة في القلب

بالصور

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد