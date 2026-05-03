الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 334 طائرة أوكرانية مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 334 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وذكرت الوزارة - في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك - : "اعترضت الدفاعات الجوية المسيرات الأوكرانية فوق مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، ولينينغراد، ونيجني نوفغورود، ونوفغورود، وأوريول، وبسكوف، وريازان، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وشبه جزيرة القرم".



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 قنابل جوية موجهة وصاروخين من طراز "هيمارس" و 505 طائرات مسيرة أوكرانية.