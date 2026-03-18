البابا تواضروس الثاني يوضح العلاقة بين المعاناة والإيمان والخلاص

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مؤكدًا أن الألم جزء من حياة الإنسان والإيمان، يقودنا لمقابلة المسيح ويُظهر حاجة الإنسان لحضوره وعمله.

الألم وسر التجربة

وأشار البابا إلى أن الألم يوازي الإيمان وحياة الإنسان، مثل تجربة ولادة الطفل، وأن صرخة الإنسان في ضعفه تُظهر حاجته للرب، مشددًا على أن الله ليس غائبًا عن الإنسان، بل أحيانًا لا ندرك حضوره في لحظات الشدة.

وأضاف أن التجارب والآلام تُعلم الإنسان الصبر والثقة في الله، وتحوّل المعاناة إلى فرصة للنمو الروحي والخلاص.

وأوضح البابا أن المبادرة الإلهية تبدأ بالمسيح الذي يقترب من الإنسان ويحثه على النهوض والتحرك: "قُم"، "احْمِلْ سَرِيرَكَ"، "وَامْشِ"، لتتحول معاناته إلى قوة وخلاص، مؤكدًا أن الصليب هو الضمان الإلهي لحياة الإنسان الأبدية.