"مصر الخير" توزع كروت شراء ملابس العيد للأطفال في مختلف المحافظات

أعلنت مؤسسة "مصر الخير" عن تنفيذ مبادرة لتوفير كروت شراء ملابس العيد للأطفال، تستهدف من خلالها 15 ألفا و500 أسرة في عدد من محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن برامج حملتها "إفطار صائم" للعام الرابع عشر على التوالي.

وقالت الدكتورة حنان الدرباشي ،رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير : تتضمن مبادرة كروت عيد الفطر المبارك منح كل أسرة كارت شراء بقيمة 500 جنيه لشراء ملابس العيد للأطفال من حديثي الولادة وحتى سن 18 عاما، حيث تحصل كل أسرة مستحقة على كارت واحد يتيح لها اختيار ما يناسب أطفالها من الملابس، بما يضمن الحفاظ على كرامة الأسر وإتاحة حرية الاختيار لهم.

وأضافت رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير : يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع 61 فرعاً من فروع محلات عرفة ومحلات النصر الرياضي المنتشرة بعدد من المحافظات، تشمل القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنصورة، الشرقية، الفيوم، المنيا، أسيوط، وأسوان، وذلك لتسهيل وصول الأسر المستفيدة إلى أماكن الصرف.

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مؤسسة "مصر الخير" في دعم الأسر الأكثر احتياجا خلال المناسبات المختلفة، وحرصها على مشاركة الأطفال فرحة العيد، بما يسهم في إدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وأوضحت أن حملة إفطار صائم هذا العام شملت عدة منتجات قامت المؤسسة بتوزيعها على المستحقين وفق قواعد البيانات، وأولى هذه المنتجات "كرتونة الخير" و"كرتونة الستر" و"سند العيلة" و"كارت الخير" فضلا عن الوجبات الغذائية ووجبة لمة العيلة، وخيمة إفطار صائمين لمدة شهر، وخيمة إفطار وسحور لمدة شهر، ووجبة إفطار وسحور داخل الخيمة، وإفطار مسافر، وإفطار قرية، وسيارة خيرك زاد، وزكاة الفطر، وكارت ملابس عيد الفطر المبارك.

وأكدت أن مؤسسة "مصر الخير" تهتم بأدق التفاصيل داخل حملة "إفطار صائم" من خلال الشراكة الحقيقية التي تنفذها مع الجمعيات الشريكة بهدف إدخال الفرح والسرور على الأسر الأكثر احتياجاً طوال أيام شهر رمضان الكريم وفي عيد الفطر المبارك .