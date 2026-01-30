قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

إنجازات طبية وعلمية لقسم القلب بمستشفى أسوان الجامعى فى تقديم الخدمة والعلاج للمرضى.. تفاصيل

مستشفى أسوان الجامعى
مستشفى أسوان الجامعى
محمد عبد الفتاح

أكدت جامعة أسوان أن قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بالمستشفى الجامعى واصل خلال عام 2025 تحقيق إنجازات طبية وعلمية بارزة ، عززت من مكانته كأحد أهم الأقسام المتخصصة فى جنوب الصعيد .

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،ان أسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة.
وأضاف "نصرت" أن قسم القلب نجح خلال عام 2025 في إجراء 3,480 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتنفيذ 1,325 تدخلًا علاجيًا متقدمًا شملت تركيب الدعامات للشرايين التاجية والتدخلات العاجلة لجلطات القلب، إلى جانب استقبال وعلاج 27,600 حالة عبر العيادات الخارجية والطوارئ والرعاية القلبية المركزة، فضلًا عن متابعة نحو 1,150 حالة من مرضى قصور عضلة القلب واضطرابات النظم القلبي باستخدام أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، إلى أن هذه الجهود أسهمت في القضاء الكامل على قوائم الانتظار لحالات القسطرة القلبية بنهاية عام 2025، وتقليل نسب تحويل المرضى إلى خارج المحافظة، بما وفر على المواطنين الوقت والجهد وتكاليف العلاج.
وأن ما تحقق يعكس تكامل الأدوار بين إدارة الجامعة وكلية الطب وإدارة المستشفيات الجامعية ومستشفى الباطنة التخصصي، حيث تم تطوير وحدات القلب، وتحديث الأجهزة الطبية، ودعم الأطقم الطبية المتخصصة، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية.

قسم أمراض القلب


وأوضح الدكتور اشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ، ان الدور الأكاديمي والعلمي لقسم القلب، أنه قام خلال عام 2025 بتدريب أكثر من 230 طبيب امتياز وطبيب دراسات عليا داخل وحدات القسطرة والرعاية القلبية، إلى جانب تنظيم 4 مؤتمرات علمية كبرى و6 ورش عمل تطبيقية متخصصة، من بينها المؤتمر التاسع لأمراض القلب والأوعية الدموية بأسوان، بمشاركة نخبة من أساتذة القلب من الجامعات المصرية وخبراء دوليين.

واكد الدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي جامعة أسوان، على استمرار دعمها الكامل لقسم القلب بالمستشفى الجامعي، وتعزيز التعاون العلمي والطبي مع الجامعات المصرية والمؤسسات الدولية، خاصة مع الخبراء الألمان، بما يسهم في نقل الخبرات وتطبيق أحدث النظم العلاجية وفق المعايير العالمية.


والتزام جامعة أسوان بمواصلة تطوير المستشفيات الجامعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، في إطار دورها المجتمعي والإنساني، وحرصها الدائم على صحة المواطن وجودة الحياة لأبناء أسوان وجنوب الصعيد.


وأشاد الدكتور رمضان غالب بقسم القلب الذي يُعد من أبرز إنجازاته تنظيم المؤتمر السنوي التاسع للقسم، والذي تُعقد فعالياته خلال شهر يناير 2026، بمشاركة نخبة متميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس والخبراء المتخصصين في أمراض القلب والبحث العلمي من مختلف الجامعات والمراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية.


ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث المستجدات والتطورات العلمية والبحثية في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال برنامج علمي متكامل يضم جلسات علمية متخصصة ومحاضرات تفاعلية، بمشاركة عدد من كبار الأساتذة والخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي بين المؤسسات الطبية داخل مصر وخارجها.


وفي هذا السياق، يواصل قسم القلب بالمستشفى الجامعي جهوده في دعم منظومة البحث العلمي والتطوير المهني، من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية، إلى جانب التعاون العلمي المشترك مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الطبية بدولة ألمانيا، وهو ما أثمر عن تنفيذ برامج تدريبية وعملية متقدمة داخل القسم.


وقد انعكس هذا التعاون العلمي بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة أسوان، عبر إدخال أساليب تشخيصية وعلاجية حديثة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويؤكد دور المستشفى الجامعي كمركز طبي وتعليمي وبحثي رائد في صعيد مصر.

