من الألم إلى الأمل.. قصة كفاح أم مثالية بالبحر الأحمر تهزم قسوة الظروف

ابراهيم جادالله

في محافظة البحر الأحمر، برز اسم الحاجة أمل عبد العاطي كأيقونة للصبر والإصرار بعد فوزها بلقب "الأم المثالية"، عقب رحلة إنسانية مؤثرة بدأت قبل عقود، حين وجدت نفسها وحيدة بعد شهرين فقط من زواجها بسبب إصابة زوجها بالسرطان، لتتحول من زوجة حديثة العهد بالحياة الأسرية إلى أم مكافحة تتحمل مسؤولية ثلاث بنات في أصعب الظروف.


لم تكن بداية الحياة الزوجية للحاجة أمل عادية؛ إذ لم تدم سعادتها أكثر من ستين يومًا، قبل أن يُصاب زوجها بمرض السرطان، لتبدأ رحلة علاج طويلة استمرت ست سنوات. وخلال تلك السنوات، لم تكن المعركة مع المرض سهلة، بل كانت مليئة بالتحديات النفسية والمادية.

وبعد وفاة الزوج، وجدت أمل نفسها أمام مسؤولية كبيرة، إذ أصبحت المعيل الوحيد لثلاث فتيات صغيرات. ورغم قسوة الظروف، لم تستسلم، بل قررت أن تجعل من محنتها دافعًا لبناء مستقبل أفضل لبناتها.

تقول الحاجة أمل في حديثها:
"كنت أعلم أن الطريق لن يكون سهلًا، لكني وعدت نفسي أن أربي بناتي أفضل تربية، وأن أراهن ناجحات مهما كانت الظروف."

وبالفعل، نجحت في تحقيق ما حلمت به؛ حيث حصلت الابنة الكبرى على ليسانس الآداب، بينما تخرجت الثانية في كلية الصيدلة، أما الثالثة فحصلت على بكالوريوس الزراعة، في إنجاز يعكس سنوات من التضحية والعمل الدؤوب.

وأكد مسؤولون في مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر أن اختيار الحاجة أمل جاء بعد دراسة دقيقة لحالتها، لما تمثله قصتها من نموذج ملهم للأم المصرية التي تواجه التحديات وتنتصر عليها بالإرادة والعمل، مشيرين إلى أن معايير الاختيار تعتمد على حجم التضحيات ومدى النجاح في تربية الأبناء وتعليمهم.


تميزت رحلة الحاجة أمل بالتوازن بين الصبر والعمل، حيث لم تسمح للظروف أن تكسر إرادتها، بل حولت الألم إلى طاقة إيجابية انعكست على مستقبل بناتها، لتصبح قصتها مثالًا حيًا على قوة الأم المصرية.


قصة الحاجة أمل عبد العاطي ليست مجرد حكاية كفاح فردية، بل رسالة أمل لكل من يواجه ظروفًا صعبة، بأن الإصرار والعمل يمكن أن يصنعا المعجزات. وبينما تحتفل اليوم بلقب "الأم المثالية"، يبقى إنجازها الحقيقي في نجاح بناتها، ليكون هذا اللقب تتويجًا لرحلة طويلة من العطاء الذي لا يعرف حدودًا.

