الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

"كل يوم سؤال" من القاهرة للأقصر وجنوب سيناء

جمال عاشور

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتحت إشراف الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
وللعام التاسع على التوالي واصل مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. أشرف قادوس تنظيم المسابقة الثقافية الدينية للأطفال من عمر ٩- ١٢ سنة عبر صفحة المركز على موقع الفيس بوك كل يوم سؤال من أسئلة المسابقة خلال الفترة من (١ - ٢٧) رمضان ١٤٤٧ هـ ، وتم التسابق اليومي للإجابة عن السؤال إلكترونيًا من خلال تطبيق (google drive)، وبلغ إجمالي عدد المتسابقين هذا العام (٩٨١) طفلاً، بمتوسط عدد (٣٦) متسابق يوميًا.
سابق هؤلاء الأطفال سعيًا للفوز بجوائز المسابقة، وهي عبارة عن مجموعات من الكتب المهداة لتحفيز الأطفال على المزيد من القراءة والاطلاع لزيادة معلوماتهم العامة في مجالات المعرفة المتعددة.
وهذا العام فاز عدد (٢٧) طفلا على مدار (٢٧) يوما، ومن واقع تحليل بيانات الفائزين اتضح أنهم ينتمون لعدد (١١) محافظة من محافظات مصر، منها (٥) محافظات تتبع الوجه البحري و(٥) من محافظات الوجه القبلي بالإضافة إلى محافظة جنوب سيناء، وهذا ما يعكس واقع جدارة المسابقة عام تلو الآخر لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة فرص الفوز لجميع الأطفال المصريين.
ووفقًا لكم عدد الفائزين من كل محافظة، هي: القاهرة، المنيا، الأسكندرية، سوهاج، الأقصر، القليوبية، دمياط، جنوب سيناء، الجيزة، الغربية، الفيوم.
ومن المقرر أن تكفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وصول الجوائز للفائزين عن طريق البريد المصري كما هو متبع في الأعوام السابقة.
وأسماء الفائزين طبقًا لترتيب أيام فوزهم كالتالي:
يوسف أحمد محمد جودة، معاذ إبراهيم عبد المنعم القصاص، ملك مسعد محمد علي، محمد حسن رجب محمد، عمار إبراهيم عبد المنعم القصاص، هنا أحمد عبد المنعم بهدلي، أحمد حسن رجب محمد، هنا حسن رجب محمد، يحيى أحمد فؤاد، سلسبيل عمرو سيد حسن، لمار محمد ماجد خيال، أحمد مدحت عويس أحمد، أحمد محمد محمود عمر، مودة محمد عز الدين، مليكة أحمد محمد، إلياس أحمد رجب فهمي، كريم رضا مرجان أبو عوض، يوسف محمد عزقلاني إبراهيم، آدم تامر سيد، مالك تامر سيد، أسامة فوزي طه إبراهيم العربي، ملك محمد عزقلاني إبراهيم، رانيا رمضان متولي السيد، عبد الله سيد متولي سيد، حمزة سيد متولي سيد، روفان محمد أحمد محمد، نسمة أحمد عبد العال.

الدكتور أسامة طلعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الطفل بالإدارة المركزية أشرف قادوس

