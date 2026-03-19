“ربنا عوضني”.. أم مثالية بالأقصر تروي لحظة التكريم المؤثرة

في إطار حرص الدولة على تقدير دور الأم المصرية، تتواصل جهود تكريم الأمهات المثاليات باعتبارهن رمزًا للعطاء والتضحية في بناء الأسرة والمجتمع.

ويأتي هذا الاحتفاء السنوي تأكيدًا على مكانة الأم ودورها المحوري، واعترافًا بما قدمته من تضحيات وجهود تستحق التقدير والدعم.

أعربت رجاء شوقي أحمد عبد الله، الفائزة بلقب الأم المثالية في محافظة الأقصر لعام 2026، عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم، مؤكدة أن ما تحقق لها يُعد تعويضًا إلهيًا عن سنوات طويلة كرّستها لرعاية أبنائها ودعم الأمهات المثاليات في المحافظة، وهو ما انعكس في أجواء من الفرحة التي عمّت منزلها وأسرتها فور إعلان النتيجة.

وأضافت في تصريحات ل “صدى البلد”، أنها تلقت خبر اختيارها أثناء قيامها بأعمالها المنزلية داخل المطبخ، بعد اتصال من مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضافت أنها عملت لسنوات، سواء من خلال وظيفتها في وحدة السكان بمحافظة الأقصر أو عبر نشاطها الخيري، على تنظيم فعاليات تهدف إلى إدخال البهجة على الأمهات المثاليات وتكريمهن، مؤكدة أن هذا الدور كان يمثل لها رسالة إنسانية قبل أن يكون مجرد نشاط.

واختتمت تصريحاتها بالتعبير عن امتنانها الكبير لهذا الاختيار، مؤكدة أنها تقدمت للمسابقة أكثر من مرة، وأن اختيارها هذا العام كان بمثابة لحظة تقدير حقيقية لمسيرتها.