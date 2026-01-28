بحضور أحمد الكاس.. تفاصيل اجتماع وفد الجمعيات والأندية النوبية ومحافظ أسوان

قدم أعضاء وفد الجمعيات والأندية النوبية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس التهنئة للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جوائز مصر للتمييز الحكومى التى حصلت عليها المحافظة سواء على مستوى القرى أو المدن ، وأيضاً تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والإدارة .

وأشادوا بالجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

جاء ذلك أثناء إستقبال اللواء رماح السكرتير العام المساعد لأعضاء الوفد بحضور الكابتن أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين تحت سن 17 سنة ، وأحد أبناء قرية عنيبة بمركز نصر النوبة ، والنائب البرلمانى ياسين عبد الصبور عضو مجلس الشيوخ ، فضلاً عن وائل أيريرا عضو مجلس إدارة النادى الأولمبى .

أعضاء الوفد

فيما قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوفد الجمعيات والأندية النوبية على زيارتهم لمحافظة أسوان ، وحرصهم على تقديم الدعم للمؤسسات والأندية الرياضية الشعبية ، وخاصة الموجودة داخل قرى المبادرة الرئاسية ، ومن بينها مؤسسة مجدى يعقوب لجراحات وأبحاث القلب ، ومركز العزيمة لعلاج الإدمان بأسوان الجديدة .

وأكد المحافظ على أهمية التعاون البناء لتعزيز جهود المشاركة المجتمعية الجادة بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وترسيخ قيم الإنتماء والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة ، وفى نهاية اللقاء قام السكرتير المساعد بإهداء درع المحافظة للكابتن أحمد الكاس تقديراً لزيارته للمحافظة ودعم جهود التنمية الشاملة بها .