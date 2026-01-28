بحضور أحمد الكاس.. تفاصيل اجتماع وفد الجمعيات والأندية النوبية ومحافظ أسوان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
محافظات

جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

قدم أعضاء وفد الجمعيات والأندية النوبية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والسويس التهنئة للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على جوائز مصر للتمييز الحكومى التى حصلت عليها المحافظة سواء على مستوى القرى أو المدن ، وأيضاً تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والإدارة .

وأشادوا بالجهود التى تبذلها أجهزة المحافظة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

جاء ذلك أثناء إستقبال اللواء رماح السكرتير العام المساعد لأعضاء الوفد بحضور الكابتن أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين تحت سن 17 سنة ، وأحد أبناء قرية عنيبة بمركز نصر النوبة ، والنائب البرلمانى ياسين عبد الصبور عضو مجلس الشيوخ ، فضلاً عن وائل أيريرا عضو مجلس إدارة النادى الأولمبى .

أعضاء الوفد

فيما قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوفد الجمعيات والأندية النوبية على زيارتهم لمحافظة أسوان ، وحرصهم على تقديم الدعم للمؤسسات والأندية الرياضية الشعبية ، وخاصة الموجودة داخل قرى المبادرة الرئاسية ، ومن بينها مؤسسة مجدى يعقوب لجراحات وأبحاث القلب ، ومركز العزيمة لعلاج الإدمان بأسوان الجديدة .

وأكد المحافظ على أهمية التعاون البناء لتعزيز جهود المشاركة المجتمعية الجادة بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، وترسيخ قيم الإنتماء والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة ، وفى نهاية اللقاء قام السكرتير المساعد بإهداء درع المحافظة للكابتن أحمد الكاس تقديراً لزيارته للمحافظة ودعم جهود التنمية الشاملة بها .

