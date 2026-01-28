قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد في اختبار حاسم أمام بنفيكا اليوم بدوري أبطال أوروبا
حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح
أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 28 -1- 2026
روسيا تعلن تدمير مركز قيادة أوكراني في سومي وإصابة عدد من الضباط
أبو العينين: «مدبولي» نموذج لرئيس الوزراء القادر على مواجهة التحديات العالمية | فيديو
لمنع استغلال العمالة .. إسبانيا تمنح نصف مليون مهاجر وضعًا شرعيًا
حقيقة الـ100 مليون جنيه .. السيد البدوي يرد على أخطر اتهام داخل الوفد | فيديو
تفاصيل مُحاكمة 115 متهمًا في خلية المجموعات المسلحة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة
موعد صيام الأيام البيض في شعبان 2026.. فضل عظيم وأجر مضاعف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 28-1-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 28-1-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سميرة أحمد

سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

ترشيحاتنا

عاصفة “شاندرا”

بريطانيا ترفع الاستعداد لعاصفة "شاندرا"

الهلال الأحمر

«رعاية نموذجية ورفقة داعمة».. جلسة حوارية للهلال الأحمر بمعرض الكتاب

وزير الموارد المائية والري

وزير الري : ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السنغال لخدمة قضايا المياه بأفريقيا

بالصور

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد