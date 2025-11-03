قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محافظات

انتعاش الحركة السياحية فى أسوان مع الموسم الشتوى

السياحة باسوان
السياحة باسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان خلال الموسم الشتوى الجارى إنتعاشة على ضفاف نهر النيل ، حيث تزين المجرى الملاحى بالعديد من الفنادق العائمة التى تنقل السائحين من مختلف الجنسيات بين المعابد والمواقع الأثرية الخالدة.

وأكدت التقارير بأن نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة جيدة ومتميزة فى مثل هذا التوقيت من العام ، خاصة مع إعتدال درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الرحلات النيلية التي تربط بين الأقصر وأسوان .

الموسم السياحى

ويستمتع الزائرون خلال تلك الرحلات بجمال الطبيعة النوبية الخلابة ، ومشهد الغروب الساحر فوق صفحة النيل ، إلى جانب الجولات الحرة في الأسواق التراثية التى تزخر بالمشغولات اليدوية والهدايا التذكارية المحلية.

وتعد أسوان من أبرز الوجهات المفضلة للسائحين خلال موسم الشتاء لما تمتاز به من دفء المناخ وتنوع المقاصد السياحية بين المعابد الفرعونية والجزر الطبيعية والمواقع التاريخية ، حيث يحرص الزوار على زيارة المعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

