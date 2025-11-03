انتعاش الحركة السياحية فى أسوان مع الموسم الشتوى

شهدت محافظة أسوان خلال الموسم الشتوى الجارى إنتعاشة على ضفاف نهر النيل ، حيث تزين المجرى الملاحى بالعديد من الفنادق العائمة التى تنقل السائحين من مختلف الجنسيات بين المعابد والمواقع الأثرية الخالدة.

وأكدت التقارير بأن نسب الإشغال بالفنادق الثابتة والعائمة جيدة ومتميزة فى مثل هذا التوقيت من العام ، خاصة مع إعتدال درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الرحلات النيلية التي تربط بين الأقصر وأسوان .

الموسم السياحى

ويستمتع الزائرون خلال تلك الرحلات بجمال الطبيعة النوبية الخلابة ، ومشهد الغروب الساحر فوق صفحة النيل ، إلى جانب الجولات الحرة في الأسواق التراثية التى تزخر بالمشغولات اليدوية والهدايا التذكارية المحلية.

وتعد أسوان من أبرز الوجهات المفضلة للسائحين خلال موسم الشتاء لما تمتاز به من دفء المناخ وتنوع المقاصد السياحية بين المعابد الفرعونية والجزر الطبيعية والمواقع التاريخية ، حيث يحرص الزوار على زيارة المعالم السياحية التى تشتهر بها عروس المشاتى .