رئيس قطاع الفنون التشكيلية يتابع أعمال تطوير متحف بيت الأمة

قام الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بمتابعة أعمال التطوير الشامل بمتحف بيت الأمة "متحف سعد زغلول"، وذلك في إطار الحرص على متابعة مشروعات تطوير المتاحف والمواقع التراثية.

وأكد الدكتور وليد قانوش أن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الموضوعة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر أبريل المقبل، والتي تشمل تطوير مبنى المتحف الرئيسي، تمهيدًا لإعادة المقتنيات إلى أماكنها الأصلية، بما يعكس صورة منزل الزعيم سعد زغلول كما كان في حياته.

وأشار إلى أن المراحل التالية من المشروع تتضمن تطوير المركز الثقافي الملحق بالمتحف، ومسرح الحديقة، ومنطقة الورش، بما يسهم في تعظيم الدور الثقافي والتنويري للمكان وتعزيز ارتباطه بالجمهور.

وخلال المتابعة، جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، بما يتيح إعادة افتتاح مبنى المتحف للزيارة في أقرب وقت ممكن.

وتتضمن المرحلة الحالية تنفيذ أعمال ترميم دقيقة لمبنى القصر التاريخي، بهدف إعادته إلى سابق عهده، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري المميز للمنزل.