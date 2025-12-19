قتـ لى ومصابون في هجمات مسلحة بمحطتي مترو أنفاق في تايوان

شهدت العاصمة التايوانية، تايبيه، حالة من الذعر اليوم الجمعة، إثر وقوع سلسلة هجمات منسقة استهدفت محطتين للمترو.

وأسفرت العملية عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى، ما رفع حالة التأهب الأمني في البلاد إلى مستوياتها القصوى.

تفاصيل الهجوم والخسائر البشرية



وأفاد مسؤولون في جهاز الإطفاء في تايبيه بأن الهجمات نُفذت باستخدام قنابل دخانية وعمليات طعن عشوائية.

وبحسب التصريحات الرسمية الأولية، تأكد مقتل شخصين على الأقل من المدنيين، بالإضافة إلى وفاة المشتبه به الرئيسي في الحادثة.

وأوضح المسؤول في جهاز إطفاء تايبيه خلال تصريح لوسائل الإعلام: "تأكد مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المشتبه به"، مشيراً إلى أن الحصيلة قد تكون مرشحة للزيادة نظراً لوجود مصابين آخرين جراء التدافع وحالات الاختناق الناتجة عن الدخان الكثيف داخل المحطات المغلقة.

ملابسات مقتل المشتبه به

وحول كيفية انتهاء الهجوم ومصير المنفذ، صرح رئيس بلدية تايبيه في مؤتمر صحفي عاجل بأن المشتبه به لم يُقتل برصاص الشرطة مباشرة، بل تشير التحقيقات الأولية إلى أنه "قفز على ما يبدو من على سطح مبنى" قريب من موقع الهجوم بعد ملاحقته من قبل قوات الأمن، مما أدى إلى وفاته على الفور.

واستجابت السلطات التايوانية فوراً بإغلاق المحطات المتضررة وتعليق حركة القطارات في الخطوط الحيوية لتمكين فرق الأدلة الجنائية من فحص مسرح الجريمة.