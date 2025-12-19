بوتين: لدينا 700 ألف جندي منتشرين في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر الخط المباشر ومؤتمر صحفي في نهاية العام بعنوان "نتائج العام"، أن نحو 700 ألف جندي منتشرين حاليًا في أوكرانيا.

الجيش الروسي في أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي: "لدينا 700 ألف شخص في منطقة العمليات العسكرية الخاصة"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وأشار بوتين إلى أن معظمهم من الشباب، بمن فيهم ممثلون عن جيل التسعينيات.

الحرب الروسية الأوكرانية

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، إلى جانب سيطرة الجيش الروسي على عدد من المدن شرق أوكرانيا.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف الحرب في أوكرانيا بوساطته بين موسكو وكييف، إلا أن بعض البنود التي اقترحها ساكن البيت الأبيض المكونة من 28 نقطة كاتفاقية سلام بين الجانبين أثارت لغطا كبيرا، ورفضتها أوكرانيا إلى جانب القوى الأوروبية الأخرى.