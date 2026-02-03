قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف عن خطة لبناء احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية بـ12 مليار دولار
هل ترفع الأعمال في النصف من شعبان اليوم؟.. 7 حقائق عليك معرفتها
حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين بأرضهم
لإصلاح أساليب الشرطة.. أمريكا تعتمد كاميرات الجسم لضباط إنفاذ القانون
بوابة الأزهر.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026
الإفتاء ترد على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء ترد على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

في مثل هذا التوقيت من كل عام، يخرج بعض المتنطعين في الدين؛ ليشككوا في فضل ليلة النصف من شعبان، وينكروا استحباب إحيائها بالعبادة، أو تخصيصها بالصيام والذكر والدعاء، مستندين إلى دعوى “ضعف” الأحاديث الواردة في فضلها؛ في محاولة لغلق أبواب الخير أمام الناس، والتشويش على ما استقر عليه عمل الأمة عبر القرون.

وفي هذا الصدد، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التشكيك في فضل ليلة النصف من شعبان؛ قول مردود، وغير معتبر علميًا، موضحة أن هذه الليلة ورد في فضلها عدد من الأحاديث والآثار، وليس صحيحًا أن جميعها ضعيفا، بل إن بعض الحُفَّاظ صححوا عددًا منها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه حتى على فرض وجود ضعف في بعض الأسانيد؛ فإن القاعدة الحديثية المقررة، هي أن الأحاديث الضعيفة تتقوى بتعدد الطرق والروايات، وهو ما يجعل مجموعها حجة معتبرة في فضائل الأعمال، وهو ما قرره كبار العلماء قديمًا وحديثًا.

وأضافت أن جماهير أهل العلم أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب؛ ما دام غير شديد الضعف، وله أصل عام في الشريعة، ولا يُعتقد ثبوته اعتقاد الجزم، وهو ما ينطبق على الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان.

وشددت دار الإفتاء، على أنه لا يجوز إنكار فضل هذه الليلة المباركة، ولا الالتفات إلى دعوات التشكيك التي تخالف منهج العلماء، مؤكدة أن ترغيب الناس في الطاعة وفتح أبواب القرب من الله؛ أولى من التضييق عليهم، خاصة في مواسم الخير والرحمة.

أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان

اللهم ارزقني علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقاً حلالاً، وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهم ارحمني رحمةً تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

يُذكر أن شهر شعبان له مكانة عظيمة في السنة النبوية، وقد خصّه الرسول ﷺ بالصيام؛ لما فيه من رفع الأعمال، واستعداد المؤمن لشهر رمضان المبارك. 

ويشهد هذا الشهر اكتمال بدر شهر شعبان بنسبة لمعان 100%، ويطلق عليه البعض لقب “قمر الثلج والجوع”؛ مما يزيد الأجواء الروحانية، ويتيح الفرصة العظيمة للمغفرة والرزق والبركة.

ولذلك، تُعد ليلة النصف من شعبان، مناسبة ذهبية للمؤمنين؛ للخشوع، والدعاء، والتقرب إلى الله، وطلب الرزق الحلال والبركات في الدنيا والآخرة، مستحضرين عظمة هذا الشهر وفضائله العظيمة.

ليلة النصف من شعبان دار الإفتاء المشككين الصيام والذكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد