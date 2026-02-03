اليوم.. الأهلي في اختبار صعب أمام البنك بالدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى مواصلة جمع النقاط وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.



أهمية المباراة في صراع القمة

تأتي هذه المواجهة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وتحمل أهمية كبيرة للأهلي، الذي يطمح لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على القمة خلال الموسم الحالي



موقف الأهلي في جدول الترتيب

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد خوض 13 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط. ونجح الفريق في تسجيل 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا، ما يعكس قوة هجومية واضحة مع بعض التحديات الدفاعية.



البنك الأهلي يبحث عن نتيجة إيجابية



على الجانب الآخر، يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات، مقابل خسارتين فقط. ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتعزيز موقعه في منتصف الجدول، معتمدًا على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

صراع فني مرتقب داخل الملعب

ومن المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للأهلي بتشكيل قوي لحسم اللقاء مبكرًا، بينما يراهن البنك الأهلي على إغلاق المساحات واستغلال الهجمات المرتدة لإرباك حسابات القلعة الحمراء



ترتيب القمة يشعل المنافسة

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول الدوري برصيد 32 نقطة، يليه بيراميدز بـ28 نقطة، ثم الأهلي بـ26 نقطة، ما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا في سباق المراكز المتقدمة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تُقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر شاشة قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري



