فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شرطة الاحتلال نفذت اعتقالات بحق عدد من المسؤولين المحليين ورجال الأعمال، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال تبرعات جمعت لدعم المتضررين من الحرب.

اختلاس ملايين الدولارات

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان رسمي، إن التحقيقات كشفت عن تحويل ملايين الشواكل – تعادل ملايين الدولارات – من أموال المساعدات إلى حسابات شخصية، بدلًا من تخصيصها للأغراض الإنسانية التي جُمعت من أجلها.

وأوضحت أن هذه التبرعات جرى جمعها عقب هجوم السابع من أكتوبر، تحت ذريعة دعم المجتمعات المتضررة.

وأضاف البيان أن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر، شمل تفتيش منازل ومكاتب المشتبه بهم، إلى جانب مصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية يُشتبه باستخدامها في عمليات تحويل الأموال.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال متواصلًا، مع احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار ما وصفته بـ«جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام».

تبرعات عالمية

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن معابد وشركات ومنظمات يهودية حول العالم أرسلت مساعدات مالية كبيرة إلى جمعيات خيرية ومستعمرات تابعة للاحتلال، بذريعة دعم المتضررين من الحرب.

وذكرت وزارة شؤون المغتربين، في تقرير صادر في مارس 2024، أن ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار جمعت كتبرعات حتى ذلك الوقت، بالتزامن مع نشاط واسع للمستعمرات والمنظمات غير الربحية في مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية ودعم النازحين.

وأوضح تقرير الوزارة أن السلطات المحلية والشركات المرتبطة بها تلقت «مبالغ ضخمة» من تلك التبرعات، لا سيما المجالس الواقعة قرب حدود قطاع غزة، وهي الأموال التي تحوم حولها الشبهات الحالية بشأن الاختلاس وسوء الاستخدام.