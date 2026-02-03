قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مازال ملاذا آمانا؟..خبير يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شرطة الاحتلال نفذت اعتقالات بحق عدد من المسؤولين المحليين ورجال الأعمال، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس أموال تبرعات جمعت لدعم المتضررين من الحرب.

اختلاس ملايين الدولارات

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان رسمي، إن التحقيقات كشفت عن تحويل ملايين الشواكل – تعادل ملايين الدولارات – من أموال المساعدات إلى حسابات شخصية، بدلًا من تخصيصها للأغراض الإنسانية التي جُمعت من أجلها.

وأوضحت أن هذه التبرعات جرى جمعها عقب هجوم السابع من أكتوبر، تحت ذريعة دعم المجتمعات المتضررة.

وأضاف البيان أن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر، شمل تفتيش منازل ومكاتب المشتبه بهم، إلى جانب مصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية يُشتبه باستخدامها في عمليات تحويل الأموال.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال متواصلًا، مع احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار ما وصفته بـ«جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام».

تبرعات عالمية

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن معابد وشركات ومنظمات يهودية حول العالم أرسلت مساعدات مالية كبيرة إلى جمعيات خيرية ومستعمرات تابعة للاحتلال، بذريعة دعم المتضررين من الحرب.

وذكرت وزارة شؤون المغتربين، في تقرير صادر في مارس 2024، أن ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار جمعت كتبرعات حتى ذلك الوقت، بالتزامن مع نشاط واسع للمستعمرات والمنظمات غير الربحية في مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية ودعم النازحين.

وأوضح تقرير الوزارة أن السلطات المحلية والشركات المرتبطة بها تلقت «مبالغ ضخمة» من تلك التبرعات، لا سيما المجالس الواقعة قرب حدود قطاع غزة، وهي الأموال التي تحوم حولها الشبهات الحالية بشأن الاختلاس وسوء الاستخدام.

الاحتلال الحرب على غزة إسرائيليين اختلاس أموال شرطة الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

محمود كهربا

تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أدعية ليلة النصف من شعبان

أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

وفاة زوجة ونجل رئيس بالمحكمة الاقتصادية بأسيوط وإصابته في حادث انقلاب سيارة

الذهب

شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

مخطط وشيك.. سر انقلاب سيد عبد الحفيظ علي مدير التعاقدات في الأهلي

ترشيحاتنا

الأهلي

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

كريم بنزيما

أرحل برأس مرفوعة.. كريم بنزيما يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

دونجا

استغني عن 7 ملايين جنيه.. تفاصيل جديدة في صفقة دونجا

بالصور

لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا
)لا تتجاهل هذا العرض في وجهك.. قد لا يكون تعبًا

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد