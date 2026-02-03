وفاة القمص إسطفانوس فايق بعد مسيرة كهنوتية امتدت لعقود

توفي، أمس، القمص إسطفانوس فايق كاهن كنيسة الشهيد مار مينا أول شارع الترعة البولاقية بشبرا التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة، وبعد خدمة كهنوتية قاربت ٣٦ سنة، حيث سيم كاهنًا في ٣ يونيو ١٩٩٠، ونال رتبة القمصية يوم ٢٥ نوفمبر عام ٢٠٢٠.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وللآباء الكهنة في نياحة الأب الفاضل القمص إسطفانوس فايق، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأبنائه ومحبيه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة والعشرين قسيسًا.