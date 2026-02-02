تفاصيل ليلة القبض علي كهربا في مطار الكويت

كشف اللاعب المصري محمود كهربا، في تصريحات عبر برنامج الكورة مع إبراهيم فايق على قناة MBC مصر 2، تفاصيل الأزمة التي تعرض لها خلال فترة تواجده مع نادي القادسية الكويتي.

وقال كهربا إنه واجه صعوبات كبيرة بسبب ما وصفه نقص الاحترافية من إدارة النادي، مؤكدًا أن الأمور وصلت إلى حد توقيفه في المطار بعد انتهاء تأشيرته، وهو ما وصفه بـ"حبس فعلي" نتيجة سوء إدارة النادي.

وأضاف كهربا: "كنت ساكت لحد ما خلصت الموضوع بالاتفاق مع المحامي ورفعت شكوى للفيفا للحصول على مستحقاتي وهفسخ عقدي".

ويأتي هذا التصريح بعد فترة من الخلافات بين اللاعب والإدارة الكويتية، حيث أشار كهربا إلى معاناته من تأخير مستحقاته وتأزم وضعه القانوني خلال تواجده بالنادي، قبل أن يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حقوقه.