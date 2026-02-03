بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان

يستعرض صدى البلد أسماء مصابى ومتوفى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن مصرع 6 أشخاص ، وإصابة 11 آخرين .

وجاء من بين الأسماء 6 أشخاص مجهولي الهوية بينهم طفل وحالتهم خطرة وفي غيبوبة تامة، و3 جثث للمتوفيين تم نقلهم للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وضمت قائمة الأسماء كل من كريمة .م.ف 45 سنة ، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالحوض، ورومانى .ب.غ 41 سنة، حالته غيبوبة تامة، وسيماهم .م.ق 55 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض، وحمدي .خ.م 64 سنة، وحالته غيبوبة تامة.

حادث

وهيثم .ص.ا 36 سنة، وحالته غيبوبة تامة، ونجلاء .خ 45 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالساقين، وإبراهيم .ق.م عمره 45 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفكين وكدمات بالظهر، ومريم .ص.م 44 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدمين، وجيهان .ج.ا 46 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالقفص الصدرى، وناصر .ج.ا 27 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقفص الصدرى، وبسمة .ق.ي 35 سنة، وإصابتها اشتباه نزيف داخلي وكسور بالقدمين.

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 14 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند مركز كوم أمبو شمال أسوان.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي .

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .