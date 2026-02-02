لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

عرضت القناة الأولى المصرية، تقرير عن انخفاض الذهب وأسعار المعادن النفيسة في السوق العالمي، حيث انخفض الذهب 3.9% إلى 4671 دولار و57 للأوقية بعدما تراجع بأكثر من 9% يوم الجمعة الماضي.

وبهذا الانخفاض يعيش الذهب أكبر انخفاض يومي للذهب منذ عام 1983، كما هبطت الفضة 5% إلى 80.08 دولار للأوقية في أسوأ يوم لها على الإطلاق يوم الجمعة الماضية.

انخفاض سعر الذهب

وعلق النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ على انخفاض سعر الذهب في تعاملات اليوم بنحو 200 جنيه ، قائلا:" إن الذهب يظل الملاذ الآمن لأي اضطرابات في الأسواق العالمية.

وأضاف " سمير " في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: أن الارتفاعات المتتابعة في الأسعار غالبًا ما تتبعها موجات تصحيحية تصل فيها الأسعار إلى مناطق دعم ومقاومة محددة، قبل أن تعاود الصعود مجددًا.

أوضح عضو الشيوخ أن الاستقرار في الأسواق يعطي رؤية واضحة ويقلل من احتمالات حدوث اضطرابات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الماضية جاء نتيجة توقعات باضطرابات وحروب في المنطقة.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم انخفاضًا حادًا، حيث فقد نحو 1025 جنيهًا من أعلى مستوى بلغه خلال الأيام الماضية، بعدما كان قد سجل 7550 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع ليسجل مستويات أقل مع بداية تعاملات اليوم. ويعد هذا التراجع من أكبر الخسائر التي يشهدها عيار 21 في فترة زمنية قصيرة.

ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق ، نظرًا لارتباطه الوثيق بالقوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى كونه المعيار الأساسي لتسعير الجنيه الذهب والمشغولات الذهبية المنتشرة في مختلف المحافظات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 يسجل 7497 جنيها

سعر الذهب عيار 21 يسجل 5560 جنيها

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 تسجل 235,120.44 جنيها

سعر سبيكة الذهب اليوم

وسبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تسجل 2,055.29 جنيها

أما سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 وصل سعرها 3,919.57 جنيها

والسبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 تسجل 7,658.14 جنيها

وسجلت سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 نحو7,523,192.86 جنيها

وسجلت سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 نحو 75,621.43 جنيها

أما سبيكة ذهب 100جرام عيار 24 سجلت نحو 755,614.29 جنيها

وسجلت سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 نحو 189,028.57 جنيها

وسبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 سجلت نحو 1,881,335.71 جنيها

أما السبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 سجلت 37,815.71 جنيها

ووصلت سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 إلى نحو 377,907.14 جنيها.