قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أصغر من الهاتف.. سر حاسوب Minix Neo Z95 المحمول

جهاز Minix Neo Z95
جهاز Minix Neo Z95
لمياء الياسين

إذا كنت تتمنى جهاز كمبيوتر متكاملًا أصغر من هاتفك الذكي، فقد يكون جهاز Minix Neo Z95 الجديد هو ما تبحث عنه. أطلقت شركة Minix هذا النظام فائق الصغر المصمم خصيصًا لمهام سطح المكتب اليومية. صحيح أننا رأينا أجهزة كمبيوتر صغيرة من قبل، لكن جهاز Minix Neo Z95 الجديد يمكن وضعه حرفيًا في جيبك.

مواصفات جهاز كمبيوتر Minix Neo Z95 

مواصفات جهاز كمبيوتر Minix Neo Z95 
 

يبلغ حجم جهاز Neo Z95 حوالي 88 × 88 × 43 ملم، وهو صغير بما يكفي لحمله بيد واحدة، ومع ذلك فهو يتمتع بمواصفات داخلية قوية بشكلٍ مدهش. فهو مزود بمعالج Intel N95، وهو معالج رباعي النواة من فئة Alder Lake-N يصل تردده إلى حوالي 3.4 جيجاهرتز. لا يُعد هذا المعالج الأقوى، ولكنه يوفر أداءً كافيًا لإنجاز مهام الإنتاجية بسلاسة، وتصفح الإنترنت، والعمل المكتبي، ومشاهدة الفيديوهات. فهو ليس مصممًا للألعاب الثقيلة أو التطبيقات الإبداعية المعقدة، بل يوفر أداءً موثوقًا للاستخدام اليومي.

جهاز كمبيوتر صغير Minix Neo Z95

يأتي الجهاز مزودًا بمعالج مركزي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت من نوع PCIe 3.0، مما يوفر سعة تخزين وذاكرة سخية لجهاز كمبيوتر صغير بهذا الحجم. يمكن ترقية قرص التخزين SSD لاحقًا لزيادة سعة التخزين، بينما تبقى ذاكرة الوصول العشوائي مدمجة في اللوحة الأم. على الرغم من صغر حجمه، لا يُهمل جهاز Neo Z95 المنافذ، حيث يوفر ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذي HDMI، ومنفذ DisplayPort، مما يسمح للنظام بدعم إعدادات ثلاث شاشات. كما يتضمن منفذي Gigabit LAN ومقبس صوت 3.5 ملم.

يعمل هذا الحاسوب الصغير بنظام ويندوز فور إخراجه من العلبة، مما يجعله جاهزًا لتطبيقات سطح المكتب المألوفة، وخدمات البث، وأدوات المكتب. ويحافظ نظام التبريد النشط على درجة حرارة منخفضة حتى مع الاستخدام المطوّل، بينما يسهل حجمه الصغير وتوافقه مع معايير VESA وضعه خلف الشاشة أو التلفاز. لم تُعلن شركة Minix رسميًا عن السعر بعد، ولكن معظم الحواسيب الصغيرة المزودة بمعالج Intel N95 تندرج ضمن فئة الحواسيب الاقتصادية.

جهاز كمبيوتر شركة Minix أجهزة كمبيوتر صغيرة جهاز Minix Neo Z95 جهاز كمبيوتر صغير معالج Intel N95 ألعاب الثقيلة التطبيقات الإبداعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

إيران

بريطانيا تفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران

الذهب

بشرى للمقبلين على الزواج| سقوط حر لأسعار الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار21

الدكتور البراء صفوان

الجائزة مليون جنيه.. تفاصيل الاشتراك بالمشروع الوطني للقراءة

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد