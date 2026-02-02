أصغر من الهاتف.. سر حاسوب Minix Neo Z95 المحمول

إذا كنت تتمنى جهاز كمبيوتر متكاملًا أصغر من هاتفك الذكي، فقد يكون جهاز Minix Neo Z95 الجديد هو ما تبحث عنه. أطلقت شركة Minix هذا النظام فائق الصغر المصمم خصيصًا لمهام سطح المكتب اليومية. صحيح أننا رأينا أجهزة كمبيوتر صغيرة من قبل، لكن جهاز Minix Neo Z95 الجديد يمكن وضعه حرفيًا في جيبك.

مواصفات جهاز كمبيوتر Minix Neo Z95

مواصفات جهاز كمبيوتر Minix Neo Z95



يبلغ حجم جهاز Neo Z95 حوالي 88 × 88 × 43 ملم، وهو صغير بما يكفي لحمله بيد واحدة، ومع ذلك فهو يتمتع بمواصفات داخلية قوية بشكلٍ مدهش. فهو مزود بمعالج Intel N95، وهو معالج رباعي النواة من فئة Alder Lake-N يصل تردده إلى حوالي 3.4 جيجاهرتز. لا يُعد هذا المعالج الأقوى، ولكنه يوفر أداءً كافيًا لإنجاز مهام الإنتاجية بسلاسة، وتصفح الإنترنت، والعمل المكتبي، ومشاهدة الفيديوهات. فهو ليس مصممًا للألعاب الثقيلة أو التطبيقات الإبداعية المعقدة، بل يوفر أداءً موثوقًا للاستخدام اليومي.

جهاز كمبيوتر صغير Minix Neo Z95



يأتي الجهاز مزودًا بمعالج مركزي وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD بسعة 512 جيجابايت من نوع PCIe 3.0، مما يوفر سعة تخزين وذاكرة سخية لجهاز كمبيوتر صغير بهذا الحجم. يمكن ترقية قرص التخزين SSD لاحقًا لزيادة سعة التخزين، بينما تبقى ذاكرة الوصول العشوائي مدمجة في اللوحة الأم. على الرغم من صغر حجمه، لا يُهمل جهاز Neo Z95 المنافذ، حيث يوفر ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذي HDMI، ومنفذ DisplayPort، مما يسمح للنظام بدعم إعدادات ثلاث شاشات. كما يتضمن منفذي Gigabit LAN ومقبس صوت 3.5 ملم.

يعمل هذا الحاسوب الصغير بنظام ويندوز فور إخراجه من العلبة، مما يجعله جاهزًا لتطبيقات سطح المكتب المألوفة، وخدمات البث، وأدوات المكتب. ويحافظ نظام التبريد النشط على درجة حرارة منخفضة حتى مع الاستخدام المطوّل، بينما يسهل حجمه الصغير وتوافقه مع معايير VESA وضعه خلف الشاشة أو التلفاز. لم تُعلن شركة Minix رسميًا عن السعر بعد، ولكن معظم الحواسيب الصغيرة المزودة بمعالج Intel N95 تندرج ضمن فئة الحواسيب الاقتصادية.