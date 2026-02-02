انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع

شارك القارئ الشيخ محمد أبو ليلة، عددًا من الصور، ظهر فيها بجلسة صلح وتراضٍ بينه وبين مُقدّم العزاء، كأول رد له على الجدل المثار حول مقطع الفيديو المُتداول مؤخرًا عبر مواقع التواصل.

فيديو مشاجرة سرادق العزاء

وكتب القارئ محمد أبو ليلة، عبر حسابه على “فيس بوك”: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، بخصوص الفيديو اللي كل الأحباب واخدينه لتكبير مُتابعينهم على الجروبات.. عيب.. سُمعة الناس مش لعبة، وده كان مجرد سوء تفاهم بيني وبين أخي الصغير إسلام صابر وتم التراضي من فترة كبيرة، وهذا موضوع قديم جداً".

وأضاف القارئ: "والمُغرضون هما اللى فتحوه للمشاكل بيني وبين الأستاذ إسلام".

الأزمة انتهت بالتصالح

وكشف القارئ محمد أبو ليلة تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله إسلام صابر، موضحًا أن الأزمة تعود إلى نحو عامين بسبب بعض الخلافات المهنية.

وأكد أن الأمور تم احتواؤها وانتهت بالتصالح منذ 7 أشهر، وذلك بفضل الله، وحسن النوايا المتبادلة بين الطرفين.

وأوضح أبو ليلة،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل مع نهال، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن سبب انفعاله في إحدى الوقائع؛ كان ناتجًا عن خطأ في ذكر محل إقامته بأحد الفيديوهات، حيث تم الإشارة إلى «عزبة عبد الحليم هاشم» بدلًا من «شبلنجة – بنها – القليوبية»، كما هو مدوّن بشكل صحيح في الكارت الخاص به.

وأشار إلى أن هذا الخطأ تسبب في غضبه، خاصة أنه كان يعلم بوجود توتر سابق بينهما؛ ما زاد من حدة الموقف وقتها، لافتًا إلى أن سوء الفهم لعب دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة.

وأضاف أن هناك بعض الأطراف التي تسعى لإشعال الخلافات بين الزملاء؛من خلال تداول مقاطع فيديو تبرز التوتر وتُغذّي الفتن، مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه الإفصاح عن اسم الشخص الذي قام بنشر الفيديو، حرصًا على كرامة الجميع واحترامًا لأخلاقيات المهنة.

الخلاف انتهى مع القارئ محمد أبو ليلة

ومن جهته، كشف إسلام صابر، صاحب واقعة المشادة مع القارئ محمد أبو ليلة، تفاصيل الخلاف الذي نشب بينهما أثناء تقديمه للقارئ في عزاء بإحدى قرى محافظة القليوبية.

وأوضح صابر أن الخلاف بدأ عندما ذكر اسم قرية "عبد الحليم هاشم" التي ينتمي إليها الشيخ أثناء تقديمه، الأمر الذي أثار غضب القارئ ودفعه للرد بشكل حاد، اعتراضًا على ذكر اسم القرية التي رأى أنها غير معروفة.

وأضاف إسلام صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الواقعة مرّ عليها عدة أشهر، وتم إنهاء الخلاف تمامًا بعد تدخل عدد من أهل الخير من بلدة الشيخ للصلح بين الطرفين.

وأشار إلى أن القارئ محمد أبو ليلة قدّم اعتذارًا علنيًا عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه: "الصلح خير، والأستاذ إسلام أخويا".

وأكد صابر أنه لم يتلقَّ أي تعليمات مسبقة من الشيخ بعدم ذكر اسم القرية، مشددًا على أن ما حدث لم يتجاوز كونه سوء تفاهم تم احتواؤه وحله وديًا.

ورغم إعادة تداول الفيديو مؤخرًا وانتشار الجدل مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أوضح إسلام صابر أن الخلاف انتهى تمامًا ولا توجد أي مشكلات بينه وبين القارئ في الوقت الحالي.