توك شو

ضحية واقعة «سرادق العزاء» يكشف تفاصيل الواقعة

واقعة سرادق العزاء
واقعة سرادق العزاء
محمد البدوي

كشف إسلام صابر، ضحية واقعة سرادق العزاء التي أثارت جدلًا واسعًا بعد انتشار صورها خلال الساعات الماضية، كواليس ما حدث أثناء تقديم واجب العزاء، مؤكدًا أن الخلاف بدأ بسبب ما وصفه بـ«زقة الشيخ» أثناء قراءة العزاء.

العزبة غير معروفة

وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2» وتقدمه الإعلامية نهال طايل، إن سبب الواقعة يعود إلى ذكره اسم «العزبة» التي يقيم بها القارئ، لافتًا إلى أن الشيخ اعترض بدعوى أن العزبة غير معروفة ونسب نفسه إلى القرية بدلًا منها.

وأوضح أن العزبة تتبع محافظة القليوبية، وتحديدًا مركز بنها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخص الشيخ وحده، خاصة أن أهالي العزبة لهم مكانة وقيمة في المنطقة. 

سبب انتشار الفيديو

وأضاف أن الشيخ لم يطلب منه عدم ذكر اسم القرية، مؤكدًا أن انتشار الفيديو جاء بهدف إثارة الفتنة، رغم أن الواقعة انتهت منذ نحو ثلاثة أشهر.

الاعتذار والصلح

وأكد إسلام صابر أن ما حدث كان غريبًا عليه، خاصة أنه يعمل في تقديم العزاءات منذ 9 سنوات ولم يتعرض لموقف مماثل من قبل، موضحًا أن أهالي المنطقة تدخلوا سريعًا لاحتواء الموقف، وانتهى الأمر بالاعتذار والصلح، قائلًا: «الصلح خير والموضوع خلص».

القليوبية نهال طايل تفاصيل واقعة سرادق العزاء

